Yaşlı bakımevi hemşiresi ölümü böyle anlattı! 'Defalarca gözümle gördüm' dedi: Vücut kapanmaya başlıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles bölgesindeki bir yaşlı bakımevinde hemşire olarak görev yapan Julie McFadden ölüm üzerine yaptığı paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

41 yaşındaki hemşire YouTube kanalından yaptığı açıklamada insan vücudunun ölmek için yaratıldığını ve bu yüzden ölümden korkmadığını dile getirdi.

Bir hemşire olarak görev yaptığı içim yıllar içinde pek çok tecrübeye sahip olduğunu dile getiren McFadden, "Ölümden korkmuyorum ve bunun arkasında bilim var. Vücudumuz biyolojik olarak ölmemize yardım ediyor. Hemşire olarak yıllarca gördüklerim ve öğrendiklerim gösterdi ki vücudumuz kelimenin tam anlamıyla ölmek için yaratılmıştır. Ölümden 6 ay önce vücut kapanmaya başlıyor" dedi.

Son günlerine yaklaşan bir kişinin daha az yemeye, daha az içmeye ve daha fazla uyumaya başlayacağını dile getiren McFadden, "Bu neden oluyor? Vücuttaki kalsiyum seviyeleri arttığı için kişi daha uykulu hale geliyor. Biyolojik olarak, vücut yaşamın sonuna yaklaştığını anladığında açlık, susuzluk gibi mekanizmalar kapanıyor. Böylece kişi genellikle aç ve susuz hissetmiyor ve vücut yavaş yavaş kapanıyor" diye konuştu.







