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Klip çekiminde dehşeti yaşadılar! Hem soyuldular, hem tecavüze uğradılar

29.07.2022 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bir grup silahlı saldırganın, Johannesburg kenti yakınlarında klip çekim setini basarak 8 kadına tecavüz ettiği, bazılarının de eşyalarını çaldığı bildirildi. Şahısların kimliği henüz belirsiz ancak olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Klip çekiminde dehşeti yaşadılar! Hem soyuldular, hem tecavüze uğradılar

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde akılalmaz bir saldırı meydana geldi. Bir grup silahlı saldırganın, Johannesburg kenti yakınlarında gerçekleşen bir klip çekimi setini basarak 8 kadına tecavüz ettiği bildirildi.

KİMLİKLERİ BELİRSİZ

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Polis Sözcüsü Tuğgeneral Brenda Muridili, yaptığı açıklamada, dün Krugersdorp bölgesinde kurulan sette klip çeken ekibe, kimliği belirsiz silahlı kişilerce saldırıda bulunulduğunu anlattı.

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EŞYALARINI DA ÇALDILAR

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8 kadının tecavüze uğradığını belirten Muridili, ekipten bazı kişilerin de değerli eşyalarının çalındığını açıkladı. Faillerin yakalanması için şimdi geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
güney afrika
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