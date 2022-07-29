Klip çekiminde dehşeti yaşadılar! Hem soyuldular, hem tecavüze uğradılar

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde akılalmaz bir saldırı meydana geldi. Bir grup silahlı saldırganın, Johannesburg kenti yakınlarında gerçekleşen bir klip çekimi setini basarak 8 kadına tecavüz ettiği bildirildi.
Polis Sözcüsü Tuğgeneral Brenda Muridili, yaptığı açıklamada, dün Krugersdorp bölgesinde kurulan sette klip çeken ekibe, kimliği belirsiz silahlı kişilerce saldırıda bulunulduğunu anlattı.
8 kadının tecavüze uğradığını belirten Muridili, ekipten bazı kişilerin de değerli eşyalarının çalındığını açıkladı. Faillerin yakalanması için şimdi geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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