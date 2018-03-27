Klip için banka kredisi çekmiş!

Simge, İstanbul Sanat Performans Sahnesi'nde 'Bip Bip' şarkısına klip çekileceği zaman yaşadığı bir olayı anlattı.

Ünlü şarkıcı, klip çekimi için Nihat Odabaşı ile görüştüğünü ve görüşme esnasında Odabaşı'nın esprili bir dille "Peki, paran var mı?" sorusu üzerine bankaya başvurarak kredi çektiğini söyledi.

Simge'yi izlemeye gelenler arasında yer alan Nihat Odabaşı ise sahnenin yanından itiraz ederek, "Kariyerinin en başından beri beraberim Simge'yle. Onun parası olsun ya da olmasın müthiş bir sesi var, müthiş bir karizması var ve özel bir yeri var. Olağanüstü şarkılara imza attı. Ben her zaman onun yanındayım" kerşılığını verdi.

Simge, yeni albümünün fotoğraflarını Nihat Odabaşı'nın çektiğini açıklayarak, yakın zaman sonra yepyeni bestelerden oluşan bir albüm ile dinleyicilerle buluşacağını sözlerine ekledi.