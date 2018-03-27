MAGAZİN

Klip için banka kredisi çekmiş!

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.03.2018 16:37 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta sonu İstanbul Sanat Performans Sahnesi'nde sevenleriyle buluşan Simge; 'Miş Miş', 'Yankı', 'Üzülmedin mi?' ve 'Prens & Prenses' şarkılarını izleyiciler eşliğinde seslendirirken, cover paröalarla da etkileyici bir performans sergiledi.

Klip için banka kredisi çekmiş!

Simge, İstanbul Sanat Performans Sahnesi'nde 'Bip Bip' şarkısına klip çekileceği zaman yaşadığı bir olayı anlattı.

Ünlü şarkıcı, klip çekimi için Nihat Odabaşı ile görüştüğünü ve görüşme esnasında Odabaşı'nın esprili bir dille "Peki, paran var mı?" sorusu üzerine bankaya başvurarak kredi çektiğini söyledi.

Simge'yi izlemeye gelenler arasında yer alan Nihat Odabaşı ise sahnenin yanından itiraz ederek, "Kariyerinin en başından beri beraberim Simge'yle. Onun parası olsun ya da olmasın müthiş bir sesi var, müthiş bir karizması var ve özel bir yeri var. Olağanüstü şarkılara imza attı. Ben her zaman onun yanındayım" kerşılığını verdi.

Simge, yeni albümünün fotoğraflarını Nihat Odabaşı'nın çektiğini açıklayarak, yakın zaman sonra yepyeni bestelerden oluşan bir albüm ile dinleyicilerle buluşacağını sözlerine ekledi.

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simge klip

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