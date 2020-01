Kobe Bryant’ın son tweeti LeBron James için oldu: Sana büyük saygı duyuyorum

Kobe Bryant'ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım gündeme geldi. Kobe bir gece önce NBA tarihinde tüm zamanların en skorer isimleri sıralamasında kendisini geçerek üçüncü sıraya çıkan Lebron James’i tebrik etti.

Kobe yaptığı paylaşımda "Oyununu ileri taşımaya devam et. Sana büyük saygı duyuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother ???????? #33644