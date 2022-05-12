Kobra Murat 'Ben Rahmaniydim' dedi! Armağan Çağlayan şoke oldu

Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınladığı programa konuk olan Kobra Murat ilginç açıklamalarda bulundu. Kobra Murat takma adıyla bilinen Murat Divandiler, geçtiğimiz günlerde konserinde bir hayranına gösterdiği tepki ile gündeme gelmişti. Kobra Murat bu sefer de açıklamalarıyla adından söz ettirdi.

"Ben küçükken evliyalarla konuşuyordum" diyen Kobra Murat Armağan Çağlayan'ı şoke etti.

Kobra Murat açıklamasının devamında "13 yaşıma kadar gözlerim açıktı. Ben Rahmaniydim, ergenliğe girdikten sonra insan oldum. Benim atalarım 110 yaşında ölüyor" ifadelerini kullandı.

Duyduklarına inanamayan Armağan Çağlayan ise "Uydurma şimdi" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.



