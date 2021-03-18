Kobra Murat kimdir ve aslen nerelidir? Kobra Murat'ın gerçek ismi ne? Canlı yayında peruğunu çıkardı

Katıldığı televizyon programının canlı yayınında peruğunu çıkaran Kobra Murat sosyal medyanın gündemine oturdu. Roman şarkıları seslendiren Kobra Murat dansları ile de dikkat çekiyor. Peki, Kobra Murat kimdir ve gerçek adı nedir? İşte, Kobra Murat hakkında merak edilenler...

KOBRA MURAT KİMDİR?

Lakabı Kobra Murat olan Murat Divandiler, babasının ve dedesinin büyüdüğü mahallede yaşamaktadır. Kendi çevresinde çok ünlü bir terzi olan Kobra Murat, konfeksiyonda çalışırken tanıştığı eşi Emine ile 26 yıldır birlikte. Üç çocuk babası olan Kobra Murat'ın Doğuş ve Yiğithan adında iki oğlu ve Sergül adında bir kızları vardır.

Modacı Kobra Murat terziliğinin yanı sıra şarkılar da seslendiriyor. Roman Show adlı bir albümü bulunan Kobra Murat aynı zamanda şarkıcı Cansever ile birlikte Çukur dizisinde de kullanılan Geliyor Havalı Geliyor seslendirdi.

