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Kobra Murat sevenlerinden helallik isteyerek ikinci kez ameliyat olacağını duyurdu!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
11.03.2024 13:02
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Roman müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Kobra Murat, geçtiğimiz günlerde bağırsağında çatlak oluşması nedeniyle ameliyata alınmıştı. Sağlığına kavuşan ünlü isim göbek atarak taburcu olmuştu. İkinci kez ameliyat olacağını sosyal medya hesabından duyuran Kobra Murat sevenlerinden dua istedi.

Kobra Murat lakabıyla adını geniş kitlelere duyuran Murat Divandiler farklı giyim tarzı ve sempatik halleri ile dikkat çekiyor.

Kobra Murat geçtiğimiz günlerde hayranlarını üzen açıklamalar yapmıştı. Apar topar ameliyata alınan şarkıcı sağlığına kavuştuktan sonra göbek atarak taburcu olmuştu.

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Şarkıcı yaptığı son paylaşımla ikinci kez ameliyat olacağını duyurdu. Sevenlerinden helallik isteyen ünlü isim ameliyatın detayları hakkında bilgi verdi.

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BİRİNCİ AMELİYATIN AYNISI

Kobra Murat, "Mübarek Ramazan ayının ilk gününde 2'inci ameliyatıma giriyorum, tüm İslam aleminden ve sevenlerimden helallik ve dua bekliyorum. Allah hepinizden razı olsun hepinize hakkım helal olsun, sizler de hakkınızı helal edin. Tekrar tekrar sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 2 ay önce bağırsak çatlaması ameliyatı olmuştum. Aradan 2 ay geçti torbaları aldırmak için tekrardan ameliyat olacağım. Fakat birinci ameliyatın aynısı olacak. Kapalı ameliyat değil" ifadelerini kullandı.

KOBRAAAA


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Kobra Murat sosyal medya ele istedi gününde
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