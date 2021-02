Kobra Murat'tan şaşırtan açıklama! 'Roman olduğumu askerde gizledim'

Gör Beni serisinde bu hafta Kobra Murat Armağan Çağlayan'ın konuğu oldu. Eğlenceli kişiliği, farklı tarzıyla, özellikle son dönemde dikkat çeken Kobra Murat açıklamalarıyla dikkat çekti.

Renkli olmayı seven Kobra Murat evini ‘pavyon gibi’ süslediğini anlattı. Kobra Murat mahallesinden hiç ayrılmadığını oradan ayrılırsa öleceğini söyledi. Kobra Murat açıklamasında "Kapım gümüş simden. Üstüne pul döktüm kapı açılınca pullar dökülüyor. Giren pul içinde giriyor. Her şeyi boyadım, televizyonu boyadım. Her yer evde pul içinde Emine'ye fenalık geliyor" dedi.

GELİRİNİ AÇIKLADI

Kobra Murat "Çoluğuma çocuğuma ev yazlık aldım. Bir tek ortancaya yazlığını almadım ders vermek için. Hepsinin yazlıklarını aldım... SSK filan hiçbir şeyim yok ama evlerim var kira gelirim var. İki evim iki dükkanım var. " dedi.

KOBRA LAKABININ SEBEBİ

Kobra Murat'ın lakabının da nereden geldiği merak konusu oldu. Zengin bir kadına yaptığı kostümler ve sonrasında düğündeki ‘kobra’ şovu sonrası adı ‘Kobra’ya olmuş.

Kobra Murat mahalle dışına çıktığında Roman olduğunu gizlediğini de itiraf etti. Kobra Murat açıklamasında "Annem askere giderken sakın söyleme dedi. Askere gittim söylemedim. Etiler'de oturuyorum ben dedim. Sonra Kibariye'de kan kardeşimi gördüm bağırarak aman dedim Gökçen çıkmış. Ben askerde patlak verdim. Hani dediler sen Roman değildin? Sonra açıkladım."