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Kocaeli'de 8 yıllık dosya yeniden açıldı, cinayeti itiraf etti! ''Ölmeyeceğini düşündüm''

11.02.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de tesisatçılık işiyle uğraşan 38 yaşındaki Akif Demir, yamaçtan atılmıştı. Demir'i alacak verecek meselesi yüzünden öldürdüğünü itiraf eden Halil Ö. mahkemede ifade vererek,''Akif, Elini beline götürdü. Ben de kendimi korumak amaçlı kurmuş olduğum silahımı belimden çıkararak tetiğe bastım ve silah ateş aldı. Akif’i çekerek arabadan indirdim. Yolun kenarında bulunan yamaçtan aşağıya doğru ittim. Üzerinde herhangi bir kanama görmediğim için ölmeyeceğini bile düşündüm'' dedi.

Kocaeli'de 8 yıl önce kaybolan şahsı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 'kasten öldürme' suçundan hazırlanan iddianame kabul edildi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’de tesisatçılık işiyle uğraşan 38 yaşındaki Akif Demir'den 6 Ağustos 2013 tarihinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Demir'in kızı, babasının kaybolmasının ardından polis merkezine giderek durumu anlattı. O tarihte polis ekipleri tarafından yapılan araştırmalarda Demir’e ait herhangi bir ize rastlanamadı.

8 YIL SONRA DOSYA YENİDEN AÇILDI

8 yılın ardından dosyayı yeniden açan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kayıp Akif Demir’in son olarak Cihan M. (29) ve Halil Ö. (39) isimli şahıslarla görüştüğünü tespit etti. Ekipler, Akif Demir’i öldürmüş olabilecekleri değerlendirilen Cihan M. ve Halil Ö.’yü 3 Şubat 2021 tarihinde gözaltına aldı. Halil Ö., emniyetteki sorgusunda Akif Demir’i alacak verecek meselesi sebebiyle aralarında çıkan tartışmada öldürdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil Ö. tutuklanırken, Cihan M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

''AMACIM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ''

Halil Ö. hakkında 'kasten öldürme' suçundan hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. İddianamede, Halil Ö.'nün ifadesine de yer verildi. İfadesinde Akif Demir ile aralarında büfe alışverişi sebebiyle alacak verecek problemi olduğunu söyleyen sanık, "Akif Demir beni bu konuda sürekli rahatsız eder, tehdit eder, hatta evime gelerek beni darp ederdi. Ben bu konuda daha önceden hiç şikayetçi olmadım. Beni ailemle tehdit ettiği ve kendisinin silahı olduğunu bildiğim için kendisinden çekinirdim. Olay günü Akif’in beni yanına çağırması üzerine yanıma Cihan M.’yi de alarak araba ile yola çıktık. Akif bize 'Bir yere gideceğiz' diyerek yolu tarif etti. Akif bu sırada araçta sürekli sinkaflı küfürler ederek 'Parayı vereceksin yoksa seni öldürürüm, çocuklarını öldürürüm' şeklinde hakaret ediyor, tehdit ederek bana saldırmaya çalışıyordu. Ben de kendimi savunmak için hep kaçıyordum. Cihan bu olaylara şahittir ancak araç kullandığı için herhangi bir müdahalede bulunmadı. Yolda yine bana saldırmaya devam etti. Ben bu sırada belimde olan silahı kurdum ve tekrar belime koydum. Amacım onu öldürmek değildi, sadece kendimi savunmak amacıyla o anda silahımı kurdum" dedi.

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''ÜZERİNDE KAN GÖRMEDİM BU YÜZDEN ÖLMEYECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM''

Akif Demir'in kendisine saldırmaya devam ettiğini iddia eden Halil Ö., "Elini beline götürdü. Ben de kendimi korumak amaçlı kurmuş olduğum silahımı belimden çıkararak tetiğe bastım ve silah ateş aldı. Tetiğe nasıl bastığımı bile hatırlamıyorum. Daha sonra ön koltukta bulunan Akif’i çekerek arabadan indirdim. Yolun kenarında bulunan yamaçtan aşağıya doğru ittim. Akif’in üzerindeki parlak şeyin satır olduğunu gördüm. Akif’i bıraktığım yerde ona ait olan telefonu da üzerine basarak parçaladım. Ben Akif’in üzerinde herhangi bir kanama görmediğim için ölmeyeceğini bile düşündüm. Bu yüzden gidip itirafta bulunmadım" diye konuştu.

''KORKTUĞUM İÇİN KİMSEYE BİR ŞEY SÖYLEYEMEDİM''

Cihan M. ise iddianamede yer alan ifadesinde, olay tarihinde 21 yaşında olduğunu ve günübirlik işlerde çalıştığını söyledi. Cihan M., "Halil Ö. inşaat işi ile uğraştığı için bazı günlerde beni işe çağırırdı. Ben de yevmiyeli olarak onunla beraber işe giderdim. Olay tarihinde hatırladığım kadarıyla Halil Ö. ile kahvehanede otururken bana 'Araç ile Akif Demir’i de alarak bir tır şoföründen para almak üzere yola çıkalım' dedi. Ben de o sıralarda yeni ehliyet aldığım için heyecanla kabul ettim. Benim şahit olduğum kadarıyla Halil ile Akif arasında herhangi bir kavga, tartışma, hakaret, tehdit duymadım. Araç ile seyir halindeyken yaklaşık 10-15 dakika sonra ben bir patlama sesi duydum. Ne olduğunu anlayamadım. Daha sonra silah sesi olduğunu anladım, yanımda Akif Demir hareketsiz bir şekilde duruyordu. Ben olayın heyecanıyla 'Ne oluyor?' dedim. Halil bana arabayı sürmemi söyleyince ben de olayın korkusu ile arabayı kullanmaya devam ettim. Daha sonra Halil, Akif’i arabadan çekerek yamaçtan aşağıya doğru sürükleyerek bıraktı. Korktuğum için kimseye bir şey söylemedim" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kocaeli
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