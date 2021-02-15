HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kocaeli'de dehşete düşüren olay! Öldürdüğü sevgilisinin cesedini rehin aldı: İkna çabaları sürüyor

Kocaeli'de dehşete düşüren olay! Öldürdüğü sevgilisinin cesedini rehin aldı: İkna çabaları sürüyor

15.02.2021 21:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kocaeli'de dehşete düşüren olay! Öldürdüğü sevgilisinin cesedini rehin aldı: İkna çabaları sürüyor

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde birlikte yaşadığı ve ayrılmak için akrabaları ile evden eşyalarını almaya gelen sevgilisini silahla öldüren şahıs, yakınlarına da ateş açarak kendini eve kilitledi. Şahıs, ekiplerin bir buçuk saat sonra polis ekiplerince ikna edilerek silahı ile birlikte teslim oldu. Gözaltına alınan şahsın binadan çıkarılması sırasında ise ölen kadının ablası sinir krizi geçirdi.

Olay, akşam saat 19.30 sıralarında Gölcük Şehitler Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerindeki toplu konutlarda meydana geldi.

4 YILDIR BİRLİKTE YAŞADIKLARI ÖĞRENİLDİ

Edinilen bilgiye göre, evli ve eşinden ayrılmak üzere olan Halim E., kendisi gibi evli ve ayrılmak üzere olan Hacer Ç. ile birlikte yaşamaya başladı. 4 yıldır birlikte olan ikiliden Hacer Ç., yaşadıkları anlaşmazlık üzerine Halim E.’den ayrılmak istedi.

ÖNCE SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRDÜ ARDINDAN YAKINLARINA ATEŞ AÇTI

Sakarya’dan ablası ve yakınlarını alarak Gölcük’teki eve eşyalarını almaya gelen Hacer Ç., son eşyalarının yüklenmesi sırasında Halim E. ile kısa bir süre yalnız kaldı. Bu sırada çıkan tartışmada Halim E., 4-5 el ateş ederek Hacer Ç.’yi öldürdükten sonra eşya taşıyan yakınlarına ateş açtı.

Diyarbakır’da sokak ortasında kanlı infaz! Genç kız olay yerinde yaşamını yitirdiDiyarbakır’da sokak ortasında kanlı infaz! Genç kız olay yerinde yaşamını yitirdi

SEVGİLİSİNİN CESEDİNİ REHİN ALDI

Eşya taşıyan Hacer Ç.’nin ablası ve yakınları hızla binadan kaçarak kendilerini dışarı attı. Halim T. ise Hacer Ç’nin cesedi ile kendisini eve kilitledi.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yaklaşık bir buçuk saat süren çalışmalar sonrasında Hali E.’yi teslim olması için ikna etmeyi başardı. Silahı ile birlikte polis ekiplerine teslim olan şahıs gözaltına alındı.

Polis korumasında binadan çıkarılarak ekip aracına alınan Halim E. binadan çıkarıldığı sırada ölen Hacer Ç.’nin ablası sinir krizi geçirdi. “Kurtaramadım” diyerek feryat eden ablayı yakınları sakinleştirdi. Polis ekipleri Halim E.’yi gözaltına alarak polis merkezine götürürken, olay yerinde incelemeler sürüyor. (İHA)

1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aile içinde katliam gibi olay! Baba eşini, oğlu babasını öldürdü Aile içinde katliam gibi olay! Baba eşini, oğlu babasını öldürdü
Sokak ortasında kanlı infaz! Genç kız kurtarılamadıSokak ortasında kanlı infaz! Genç kız kurtarılamadı
İslam'daki 32 farz nedir, anlamları nelerdir?İslam'daki 32 farz nedir, anlamları nelerdir?

En Çok Okunan Haberler

İkranur Tirsi'nin katili 14 yaşındaki öz amcası çıktı

İkranur Tirsi'nin katili 14 yaşındaki öz amcası çıktı

Kahve içme bahanesiyle mesai arkadaşına tecavüz etti

Kahve içme bahanesiyle mesai arkadaşına tecavüz etti

22 yıla kadar hapsi isteniyordu! Karar çıktı...

22 yıla kadar hapsi isteniyordu! Karar çıktı...

Cinsel tercih itirafı! 'Aşk için tek renk verdiler...'

Cinsel tercih itirafı! 'Aşk için tek renk verdiler...'

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Dünyada örneği yok! Gara'daki mağaraya şok baskın

Dünyada örneği yok! Gara'daki mağaraya şok baskın

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Japonya'da şiddetli deprem

Japonya'da şiddetli deprem

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ceza yiyeceğini düşünüp gözyaşlarına boğuldu

Ceza yiyeceğini düşünüp gözyaşlarına boğuldu

Burası İstanbul'un yanı başı

Burası İstanbul'un yanı başı

Vali açıkladı! Bir ildeki vaka sayılarında korkutan artış

Vali açıkladı! Bir ildeki vaka sayılarında korkutan artış

Diğer Haberler

Diyarbakır’da sokak ortasında kanlı infaz! Genç kız olay yerinde yaşamını yitirdi

Sokak ortasında kanlı infaz! Genç kız kurtarılamadı

Operasyon sonrası ele geçirildi! HDP binasından çıkanlar şoke etti

Operasyon sonrası ele geçirildi! HDP binasından çıkanlar şoke etti

Bodrum'da 4 bin yıllık kaya mezarları hilti ve matkaplarla talan edildi

4 bin yıllık mezarları hilti ve kazmalarla talan ettiler

Son Dakika: 15 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 15 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yargılanan 4 kamu görevlisine hapis cezası

Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili flaş gelişme! 4 kişi tutuklandı

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.