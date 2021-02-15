Kocaeli'de dehşete düşüren olay! Öldürdüğü sevgilisinin cesedini rehin aldı: İkna çabaları sürüyor

Olay, akşam saat 19.30 sıralarında Gölcük Şehitler Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerindeki toplu konutlarda meydana geldi.

4 YILDIR BİRLİKTE YAŞADIKLARI ÖĞRENİLDİ

Edinilen bilgiye göre, evli ve eşinden ayrılmak üzere olan Halim E., kendisi gibi evli ve ayrılmak üzere olan Hacer Ç. ile birlikte yaşamaya başladı. 4 yıldır birlikte olan ikiliden Hacer Ç., yaşadıkları anlaşmazlık üzerine Halim E.’den ayrılmak istedi.

ÖNCE SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRDÜ ARDINDAN YAKINLARINA ATEŞ AÇTI

Sakarya’dan ablası ve yakınlarını alarak Gölcük’teki eve eşyalarını almaya gelen Hacer Ç., son eşyalarının yüklenmesi sırasında Halim E. ile kısa bir süre yalnız kaldı. Bu sırada çıkan tartışmada Halim E., 4-5 el ateş ederek Hacer Ç.’yi öldürdükten sonra eşya taşıyan yakınlarına ateş açtı.

SEVGİLİSİNİN CESEDİNİ REHİN ALDI

Eşya taşıyan Hacer Ç.’nin ablası ve yakınları hızla binadan kaçarak kendilerini dışarı attı. Halim T. ise Hacer Ç’nin cesedi ile kendisini eve kilitledi.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yaklaşık bir buçuk saat süren çalışmalar sonrasında Hali E.’yi teslim olması için ikna etmeyi başardı. Silahı ile birlikte polis ekiplerine teslim olan şahıs gözaltına alındı.