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Kocaeli'de feci kaza! Geri geri kayıp bahçeye düştü: Çok sayıda yaralı var

02.08.2022 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de rampada geri kayan halk otobüsü, başka otobüse çarpıp bahçeye düştü. Feci kazada 8 kişi yaralandı. Öte yandan trafik kazasına ait görüntüler ortaya çıktı.

Kocaeli'de feci kaza! Geri geri kayıp bahçeye düştü: Çok sayıda yaralı var

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, rampada kalkış yapamayan özel halk otobüsü geri kayıp, başka bir halk otobüsüne çarparak bir binanın bahçesine düştü. Kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Derince Çenedağ Mahallesi Esentepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Rampadan yukarı çıkan Engin Ayaz idaresindeki özel halk otobüsü, Cavit Sokak durağında yolcu indirdikten sonra kalkış yapamadı. Motoru duran araç, geri kayarak aşağı yönde giden Hüseyin Nalbant idaresindeki özel halk otobüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç, bir binanın bahçesine düştü.

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Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri bahçeye düşen araçta mahsur kalanları kurtarırken, sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahalede bulundu. Yaralanan 8 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, araç sürücülerini ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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OTOBÜS ŞOFÖRLERİ KONUŞTU

Geri kayan aracın çarptığı özel halk otobüsünün sürücüsü Hüseyin Nalbant, "Araç bu durakta yolcu indirdi. Sonra biraz hareket ettikten sonra motoru stop etti. Tekrar arabayı çalıştıramadı ve geri geri kayıp benim arabama vurdu. Benden kurtulup buraya uçtu" dedi.

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Bahçeye düşen aracın sürücüsü Engin Ayaz ise, "Araba geri kayınca yanda park eden araçlara çarpmamak için direksiyon kırdım. Diğer otobüse vurdum. Burada yolcu indirdim. Sonra araba rampada çekmedi. Otobüs aşırı doluydu. 60 kişi yolcu vardı arabada, çekmedi. Benim durdurma şansım da yoktu" diye konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kocaeli
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