HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kocaeli'de korkunç olay! Annesinin yardım çığlıklarına komşuları yetişti

Kocaeli'de korkunç olay! Annesinin yardım çığlıklarına komşuları yetişti

14.08.2021 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde psikolojik tedavisini tamamlayarak 15 gün önce evine dönen şahıs, eve gelen annesi tarafından ölü bulundu.

Kocaeli'de korkunç olay! Annesinin yardım çığlıklarına komşuları yetişti

Olay, Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Dumanbey Sokak üzerinde meydana geldi.

YARDIM ÇIĞLIKLARINA KOMŞULARI KOŞTU

Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde oturan Kadir Kaya Çelik’in annesi, eve geldiğinde servis şoförü olan oğlunun hareket etmediğini fark etti. Dışarıya çıkarak yardım çığlığı atan annenin yardımına koşan komşularının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.

AİLESİ VE ARKADAŞLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Çelik’in hayatını kaybettiğini öğrenen ailesi ve arkadaşları sinir krizi geçirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından Çelik’in cansız bedeni, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

15 GÜN ÖNCE TEDAVİSİNİ TAMAMLAMIŞ

Çelik’in psikolojik sorunları olduğu, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde bir süre tedavi gördüğü, yaklaşık 15 gün önce de tedavisini tamamlayıp evine döndüğü öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eğlenmek için gittiği gazinoda sevgilisini görünce dehşet saçtıEğlenmek için gittiği gazinoda sevgilisini görünce dehşet saçtı
Yüz yüze eğitimi yakından ilgilendiren açıklama: Tamamı acilen aşılanmalıYüz yüze eğitimi yakından ilgilendiren açıklama: Tamamı acilen aşılanmalı
14 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı14 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

MEB'den 81 ile yüz yüze eğitim için hazırlık talimatı

MEB'den 81 ile yüz yüze eğitim için hazırlık talimatı

Altındağ'daki kavgada yaralanan genç konuştu

Altındağ'daki kavgada yaralanan genç konuştu

Hakan Sabancı'nın yeni güzeli! Model Elif Aksu ile görüntülendi

Hakan Sabancı'nın yeni güzeli! Model Elif Aksu ile görüntülendi

Canlı yayında transferi açıkladı

Canlı yayında transferi açıkladı

Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü

Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü

Sel felaketinden acı haberler geliyor

Sel felaketinden acı haberler geliyor

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

İstanbul'da güpegündüz kafa kesme dehşeti

İstanbul'da güpegündüz kafa kesme dehşeti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Altındağ'daki olaylarla ilgili yeni gelişme! İfadesi ortaya çıktı

Altındağ'daki olaylarla ilgili yeni gelişme! İfadesi ortaya çıktı

"Gezmeyin lan" deyip, Suriyeli gençlere küfürler savurdu

"Gezmeyin lan" deyip, Suriyeli gençlere küfürler savurdu

Sosyal medya düzenlemesi yolda

Sosyal medya düzenlemesi yolda

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.