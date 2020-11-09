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  4. Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde acı olay! Emniyet kemeriyle intihar etti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde acı olay! Emniyet kemeriyle intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 20:32 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, TIR sürücüsü Fatih K. (36) park halinde bulunan TIR'ın emniyet kemerine kendini asarak, yaşamına son verdi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde acı olay! Emniyet kemeriyle intihar etti

Olay, 18.00 sıralarında D-100 kara yolu Uzuntarla mevkisinde bulunan bir lokantanın otoparkında meydana geldi. TIR sürücüsü Fatih K., otoparka geldikten bir süre sonra aracında bulunan emniyet kemerine kendini asarak, intihar etti.

Park yerinde TIR'ın kapısının açık olduğunu ve sürücüsünün kapıdan sarktığını görenler durumu 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Fatih K.'nin öldüğünü belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekiplerinin TIR'ın içerisinde ve çevresinde yaptıkları incelemenin ardından Fatih K.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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