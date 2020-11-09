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Manisa'da korkunç olay! Koyun otlatırken çürümüş ve parçalanmış ceset buldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 19:35 | Son Güncelleme

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde koyun otlatan çobanlar tarafından çürümüş bir erkek cesedi bulundu. Kimliği tespit edilemeyen cesedin parçalandığı öğrenildi.

Manisa'da korkunç olay! Koyun otlatırken çürümüş ve parçalanmış ceset buldular

Alaşehir Caber Fakılı Mahallesi’nde çürümüş durumda bir erkek cesedi bulundu.

Bugün saat 18.00 sıralarında çobanlar koyun otlatırken Caber Fakılı Mahallesi mezar yolu üzerinde bulunan köprünün altında bir ceset görerek durumu jandarmaya haber verdi.

CESET PARÇALANMIŞ HALDE BULUNDU

Jandarma olay yerinde yaptığı incelemede cesedin parçalandığını tespit etti. Üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan ve parçalanmış halde olan kişinin kimliği Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi sonrası belirlenebilecek. Savcılık olay yeri incelemesinden sonra cesedi adli tıpa gönderdi. (İHA)

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