MAGAZİN
  4. Kocaeli'de 5 oyun tiyatroseverlerle buluşacak

Kocaeli'de 5 oyun tiyatroseverlerle buluşacak

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 17.01.2020 10:38 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, bu ayın son haftasında "Günün Çorbası", "Otobüs Durağında Üç Bencil", "Oyalananlar", "İlerleme" ile "Fareler ve İnsanlar"oyunlarını sahneleyecek

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 5 oyunu seyirciyle buluşturacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, İstanbul Devlet Tiyatrosunda uzun sezon oynayan, Taner Tunçay'ın yönettiği "Günün Çorbası" adlı eseri beğeniye sunmaya devam edecek.

Canlı orkestra eşliğinde şarkıları, danslarıyla Broadway masalı tadında eğlenceli bir romantik komedi türü oyun, taşıdığı tarihsel süreçle de dikkati çekiyor.

Oyun, İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı günlerde, bu savaşı "Avrupalıların kendi içinde bir hesaplaşması" olarak yorumlayan ABD'nin New York şehrindeki gündelik hayatlar, bir çorba tarifi, bir sosyetik düğün, tiraj-para, terfi ve aşkın merkezinde dönüyor.

Eser, 21 Ocak Salı günü saat 20.00'de Kocaeli Kongre Merkezi'nde sahnelenecek.

- "Oyalananlar"

Emir Özbek Yıldız'ın yazıp Volkan Dinç'in yönettiği "Oyalananlar" adlı oyun, 22 Ocak Çarşamba saat 20.00'de Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM) Oda Tiyatrosu'nda seyirciyle buluşacak.

Özel bir şirkette, terfi bekledikleri sırada işten çıkarılan iki adamın intikamını konu alan oyunda, Bülent Baytar, Çiğdem Sarıhan Benli, Levent Muratoğlu ve Utku Oğuz rol alıyor.

- "İlerleme"

Matei Visniec'in yazıp Bilge Emin'in yönettiği "İlerleme"de, Ahsen Gül Ever, Başar Alemdar, Cemal Aldıç, Erdem Irmak, Nuri Karadeniz, Seçil Mutlu Oğuz ve Serhat Güzel rol alıyor.

Bosna Savaşı'nın ardından terk etmek zorunda kaldıkları evlerine büyük bir acıyla dönen ailenin dramını anlatan oyun, 23 Ocak Perşembe ve 24 Ocak Cuma günleri saat 20.00'de, 25 Ocak Cumartesi günü ise 15.00 ve 20.00'de SDKM Büyük Sahne'de izlenebilecek.

- "Otobüs Durağında Üç Bencil"

"Otobüs Durağında Üç Bencil" adlı oyun, 26 Ocak Pazar saat 14.00'te SDKM Büyük Sahne'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Özer Tunca'nın yazıp yönettiği oyun, mülkiyetçilik, bencillik, yalnızlık ve iletişimsizlik gibi evrensel temalarıyla çocuklara olduğu kadar yetişkinlere de hitap ediyor.

"Clown" oyunculuk biçimiyle beden performansının yanı sıra farklı anlatım diliyle ön plana çıkan oyun, savaşların kötülüğü ve bireylerin duyarsızlığının topluma verdiği zararları işliyor.

- "Fareler ve İnsanlar"

John Steinbeck'in yazdığı "Fareler ve İnsanlar" oyunu, SDKM Büyük Sahne'de 30 Ocak Perşembe ve 31 Ocak Cuma saat 20.00'de izlenebilecek.

Çevirisini Zeynep Avcı'nın yaptığı, yönetmenliğini ise Aydın Sigalı'nın üstlendiği oyun iki yakın arkadaş George ve Lennie'nin hayallerini gerçekleştirmek için gösterdikleri çabayı konu alıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSistem değişti! Tekil oy toplama dönemi bittiSistem değişti! Tekil oy toplama dönemi bitti
24 yıl sonra Başakşehir Sahnesi'nde buluştular24 yıl sonra Başakşehir Sahnesi'nde buluştular
Adıyaman'da öğrenciler okul bahçesine taşınan karla sevindiAdıyaman'da öğrenciler okul bahçesine taşınan karla sevindi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli, tiyatro,

En Çok Okunan Haberler

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Genç kız bekaretini satışa çıkardı!

Genç kız bekaretini satışa çıkardı!

ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit! 'Süre azalıyor'

ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit! 'Süre azalıyor'

Erdoğan ve Abdullah Gül'ün başyaveriydi! FETÖ'cü Özdaban'ın cezası belli oldu

Erdoğan ve Abdullah Gül'ün başyaveriydi! FETÖ'cü Özdaban'ın cezası belli oldu

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

28 kişinin oynadığı 'Laz Kit'i 27 kişi izledi!

28 kişinin oynadığı 'Laz Kit'i 27 kişi izledi!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Baba Parası ne kadar izlendi? İşte rakamlar…

Baba Parası ne kadar izlendi? İşte rakamlar…

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bin 483 yıllık Ayasofya uluslararası sempozyumda konuşulacak

Bin 483 yıllık Ayasofya uluslararası sempozyumda konuşulacak

24 yıl sonra Başakşehir Sahnesi'nde buluştular

24 yıl sonra Başakşehir Sahnesi'nde buluştular

Adıyaman'da öğrenciler okul bahçesine taşınan karla sevindi

Adıyaman'da öğrenciler okul bahçesine taşınan karla sevindi

Heldef, 'Balkan Derneği Ödül Töreni'ni yurt dışına taşımak

Heldef, 'Balkan Derneği Ödül Töreni'ni yurt dışına taşımak

Ünlü Stand-upçı Cem İşçiler, İKÜ’de

Ünlü Stand-upçı Cem İşçiler, İKÜ’de

6. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali’ne başvurular başladı

6. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali’ne başvurular başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.