Kocaeli'de 5 oyun tiyatroseverlerle buluşacak

Özel bir şirkette, terfi bekledikleri sırada işten çıkarılan iki adamın intikamını konu alan oyunda, Bülent Baytar, Çiğdem Sarıhan Benli, Levent Muratoğlu ve Utku Oğuz rol alıyor.

Oyun, İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı günlerde, bu savaşı "Avrupalıların kendi içinde bir hesaplaşması" olarak yorumlayan ABD'nin New York şehrindeki gündelik hayatlar, bir çorba tarifi, bir sosyetik düğün, tiraj-para, terfi ve aşkın merkezinde dönüyor.

Canlı orkestra eşliğinde şarkıları, danslarıyla Broadway masalı tadında eğlenceli bir romantik komedi türü oyun, taşıdığı tarihsel süreçle de dikkati çekiyor.

- "İlerleme"

Matei Visniec'in yazıp Bilge Emin'in yönettiği "İlerleme"de, Ahsen Gül Ever, Başar Alemdar, Cemal Aldıç, Erdem Irmak, Nuri Karadeniz, Seçil Mutlu Oğuz ve Serhat Güzel rol alıyor.

Bosna Savaşı'nın ardından terk etmek zorunda kaldıkları evlerine büyük bir acıyla dönen ailenin dramını anlatan oyun, 23 Ocak Perşembe ve 24 Ocak Cuma günleri saat 20.00'de, 25 Ocak Cumartesi günü ise 15.00 ve 20.00'de SDKM Büyük Sahne'de izlenebilecek.

- "Otobüs Durağında Üç Bencil"

"Otobüs Durağında Üç Bencil" adlı oyun, 26 Ocak Pazar saat 14.00'te SDKM Büyük Sahne'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Özer Tunca'nın yazıp yönettiği oyun, mülkiyetçilik, bencillik, yalnızlık ve iletişimsizlik gibi evrensel temalarıyla çocuklara olduğu kadar yetişkinlere de hitap ediyor.

"Clown" oyunculuk biçimiyle beden performansının yanı sıra farklı anlatım diliyle ön plana çıkan oyun, savaşların kötülüğü ve bireylerin duyarsızlığının topluma verdiği zararları işliyor.

- "Fareler ve İnsanlar"

John Steinbeck'in yazdığı "Fareler ve İnsanlar" oyunu, SDKM Büyük Sahne'de 30 Ocak Perşembe ve 31 Ocak Cuma saat 20.00'de izlenebilecek.

Çevirisini Zeynep Avcı'nın yaptığı, yönetmenliğini ise Aydın Sigalı'nın üstlendiği oyun iki yakın arkadaş George ve Lennie'nin hayallerini gerçekleştirmek için gösterdikleri çabayı konu alıyor.

