Kocakarı soğukları nedir ve ne zaman başlıyor? Meteorolojiden uyarı...

Kocakarı soğukları ya da Berdül'acüz, sıcaklıkların mevsim normallerinden daha aşağıda seyrettiği zamanlara deniyor. Kocakarı soğukları olarak da bilinen mart soğuklarının ülkemize ne zaman geleceği bütün Türkiye tarafından merak ediliyor. Meteoroloji kocakarı soğukları geliyor dedi.

KOCAKARI SOĞUKLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Özellikle mart ayının ortalarında yaşanan ve mevsim normallerinin altında olan soğuk havalara kocakarı soğukları deniyor. Koca karı soğukları genelde 7 gün sürüyor ve Berdül'acüz ismiyle de biliniyor.

Berdül'acüz dönemi, kış soğuklarını aratmayan hatta zaman zaman daha sert geçebilen soğukları ifade etmek için kullanılıyor. Bu mevsim normallerinin altındaki soğuk hava dalgası 11 Mart - 17 Mart arasında 7 günlük bir sürede etkisini gösteriyor.

METEOROLOJİ UYARDI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kocakarı soğuklarında yoğun yağış alacak illeri açıkladı ve özellikle uyardı.

Kocakarı soğuklarında en fazla yağışı alacak iller ise "Antalya, Eskişehir, Osmaniye, Erzurum, Hatay, Siirt, Bingöl, Diyarbakır, Muş, Batman ve Bitlis" olarak açıklandı.