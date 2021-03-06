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Kocakarı soğukları nedir ve ne zaman başlıyor? Meteorolojiden uyarı...

06.03.2021 13:38 | Son Güncelleme:
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Kocakarı soğukları nedir ve ne zaman başlıyor? Meteorolojiden uyarı...

Halk arasında kocakarı soğukları olarak bilinen mart soğuklarının ne zaman geleceği oldukça merak ediliyor. Meteorolojiden kocakarı soğukları ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı geldi. Berdül'acüz olarak da bilinen kocakarı soğukları mevsim normallerinin altında soğuk hava dalgalarını ifade ediyor. Peki kocakarı soğukları ne zaman başlıyor?

Kocakarı soğukları ya da Berdül'acüz, sıcaklıkların mevsim normallerinden daha aşağıda seyrettiği zamanlara deniyor. Kocakarı soğukları olarak da bilinen mart soğuklarının ülkemize ne zaman geleceği bütün Türkiye tarafından merak ediliyor. Meteoroloji kocakarı soğukları geliyor dedi.

kocakarı soğukları

KOCAKARI SOĞUKLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Özellikle mart ayının ortalarında yaşanan ve mevsim normallerinin altında olan soğuk havalara kocakarı soğukları deniyor. Koca karı soğukları genelde 7 gün sürüyor ve Berdül'acüz ismiyle de biliniyor.

Berdül'acüz dönemi, kış soğuklarını aratmayan hatta zaman zaman daha sert geçebilen soğukları ifade etmek için kullanılıyor. Bu mevsim normallerinin altındaki soğuk hava dalgası 11 Mart - 17 Mart arasında 7 günlük bir sürede etkisini gösteriyor.

METEOROLOJİ UYARDI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kocakarı soğuklarında yoğun yağış alacak illeri açıkladı ve özellikle uyardı.

Kocakarı soğuklarında en fazla yağışı alacak iller ise "Antalya, Eskişehir, Osmaniye, Erzurum, Hatay, Siirt, Bingöl, Diyarbakır, Muş, Batman ve Bitlis" olarak açıklandı.

"Kocaeli, Kastamonu, Sakarya, Rize, Düzce, Yalova, Zonguldak ve Bartın'ın çevresi ile Antalya'nın kıyı kesimlerinin" ise az bulutlu olarak kocakarı soğuklarını atlayacağı düşünülüyor.

"Erzurum, Bitlis, Muş ve Ardahan" için karla karışık yağmur ile kar uyarısı da yapıldı. Kocakarı soğukları sürecinde yağış alacak illerde hava sıcaklıklarının 8 dereceye kadar azalabileceği söylenirken diğer illerdeki sıcaklıklarda önemli bir oynama yaşanmayacağı söylendi.

mart soğukları

BERDÜLACÜZ NE ZAMAN?

Rumi takvimde 26 Şubat - 4 Mart aralığında yaşanan, miladi takvime göre ise 11 Mart - 17 Mart arasına tekabül eden mart soğukları, geçmişte berdülacüz ismi ile anılıyordu.

Bu soğuk hava dalgasına berdülacüz denmesinin sebebi ise bir benzetme. Berdül'acüz kelimesindeki "acüz" kısmı aslında Arapça'da kuyruk sokumu anlamına geliyor. Bu benzetme de kuyruk sokumuna kadar üşümek anlamında kullanılıyor.

Bir de Arapça'da kocakarı anlamına gelen "acüze" kelimesi ile "acüz" kelimesi sıklıkla karıştırıldığı için ayrıca bu soğuk hava dalgalarında çok sayıda yaşlı kadın hayatını kaybettiği için mart soğukları "kocakarı soğukları" olarak da biliniyor.

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hava durumu meteoroloji

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