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'Kocam da kocam' şarkısıyla ünlendiler! Dora ile Ahmet Altınbaşak tek celsede boşandı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
09.10.2024 11:56
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''Kocam da Kocam'' şarkısıyla ünlenen Dora ve Ahmet Altınbaşak çiftinin boşanma kararı alması sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Ünlü çiftten Ahmet Altınbaşak ilişkilerine bir şans daha vermek için Songül Karlı ve Uğur Arslan'ın programına katıldı ancak istediği olmadı. Dora ile Ahmet Altınbaşak çifti dün görülen davada tek celsede boşandı.

'Kocam da kocam' şarkısıyla ünlendiler! Dora ile Ahmet Altınbaşak tek celsede boşandı

Sosyal medyada uzun süre konuşulan ve dillerden düşmeyen "Kocam da Kocam" şarkısıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Dora ile Ahmet Altınbaşak çiftinin boşanma kararı herkesi şaşırtmıştı.

Ahmet Altınbaşak sekiz yıllık evliliğine bir şans daha vermek istemiş ve Songül Karlı ve Uğur Arslan'ın programına katılarak eşiyle barışmak istediğini söylemişti.

SEKİZ YILLIK EVLİLİK TEK CELSEDE BİTTİ

Ancak beklenen olmadı ve Dora ile Ahmet Altınbaşak çifti İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen davada tek celsede boşandı. Dora Altınbaşak nafaka ve tazminat talebinin olmadığını söyleyerek evliliğini bitirdi.

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Ünlü çift daha önce ‘Aramızda Kalmasın’a katılmış ve açıklamalarıyla dikkat çekmişti. Ahmet Altınbaşak “Dora, tarotçuya gitmiş. Tarotçu, eşimden gizli iki çocuk yaptığımı söylemiş. Kıyamet buradan koptu. Bana değil, tarota inandı" demişti.

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Dora Altınbaşak ise “Tek mesele bu değil. Şarkıyla ünlü olunca Ahmet havaya girdi. Bana asistan muamelesi yapıyor. İşler de ortak olsak da ayrılmak istiyorum" demişti.

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