Kocaman Ailem dizisinde sürpriz veda! Aksel Bonfil ayrıldı mı?

Başrollerini Levent Ülgen, Emre Karayel, Çağla Demir, Özge Özder, Özlem Türkad ve Berkay Tulumbacı gibi isimlerin paylaştığı Kocaman Ailem'in 7. bölümünde önemli karakterlerden biri ölerek diziye veda etti. Kocaman Ailem'de Aksel Bonfil'in canlandırdığı 'Demir' karakteri senaryo gereği öldü. Aksel Bonfil de diziye veda etti.

Mia Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği, Hakan İnan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Kocaman Ailem reytinglerde beklenen sonucu verememişti. Dizinin devam edip etmeyeceği önümüzdeki bölümlerde belli olacak.

KOCAMAN AİLEM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Elif öğrendiği gerçeklerle kendini bilinmezliğin tam ortasında bulur. Hulusi, baba olmanın ne demek olduğunu anlayacağı en zor sınavını vermek üzeredir. Artık şirketin resmi ortağı olan anneler, çocuklarının geleceğini korumak için şirkete gittiklerinde Güzide'yle karşı karşıya kalırlar. Tüm bunlar yaşanırken Ercan günlerdir sürdürdüğü araştırma sonrası şaşırtıcı gerçeklere ulaşır. Ercan'ın verdiği karar yeni başlangıçların kapısını açacaktır.

