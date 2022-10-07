Kocaman eş anlamlısı nedir? Kocaman kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimizdeki bazı kelimeler farklı dillerden alınmıştır. Bu kelimeler dilimizde Türkçeleşerek yerleşmiştir. Bunun yanı sıra bazı kelimelerin kökeni ise eski Türkçedir. Kocaman kelimesi de Türkçe bir kelimedir. Türkçe "koca" kelimesine "+man" kelimesinin birleşmesiyle oluşmuştur. Büyük, çok büyük gibi ifadelere karşılık olarak kullanılır. Türkçede ilk başlarda "yaşlı, yaşlı" adam anlamlarında kullanılan kelime zamanla "büyük, çok büyük" anlamlarında kullanılmıştır.
Türkçede büyük, geniş anlamlarını karşılayan koca kökünden türetilmiş olan bir kelimedir. Sıfat türündedir. Türk Dil Kurumuna göre kocaman kelimesi için sıfat türünde iki farklı tanım vardır:
Cümle içindeki kullanım amaçlarına göre kocaman yerine kocaman eş anlamlısı olan kelimeler kullanılabilir. Kocaman kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:
Kocaman kelimesinin eş anlamı olan kelimeler ve kocaman kelimesi ile kurulabilecek bazı örnek cümleler şu şekildedir: