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Kocaman eş anlamlısı nedir? Kocaman kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

07.10.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe kelime hazinesi oldukça geniş bir dildir. Farklı dillerden bazı kelimeler zamanla değişerek dilimize yerleşmiştir. Kelimelerin birden fazla anlamı olabilir. Bu durum da eş anlamlılığın oluşmasına zemin hazırlar. Kocaman kelimesi de birden fazla eş anlamlısı bulunan kelimeler arasında yer alır.

Kocaman eş anlamlısı nedir? Kocaman kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimizdeki bazı kelimeler farklı dillerden alınmıştır. Bu kelimeler dilimizde Türkçeleşerek yerleşmiştir. Bunun yanı sıra bazı kelimelerin kökeni ise eski Türkçedir. Kocaman kelimesi de Türkçe bir kelimedir. Türkçe "koca" kelimesine "+man" kelimesinin birleşmesiyle oluşmuştur. Büyük, çok büyük gibi ifadelere karşılık olarak kullanılır. Türkçede ilk başlarda "yaşlı, yaşlı" adam anlamlarında kullanılan kelime zamanla "büyük, çok büyük" anlamlarında kullanılmıştır.

Türkçede büyük, geniş anlamlarını karşılayan koca kökünden türetilmiş olan bir kelimedir. Sıfat türündedir. Türk Dil Kurumuna göre kocaman kelimesi için sıfat türünde iki farklı tanım vardır:

  • Çok iri, büyük, koca.
  • Yaşça büyük olan.
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Kocamanın eş anlamlısı kelimeler nedir?

Cümle içindeki kullanım amaçlarına göre kocaman yerine kocaman eş anlamlısı olan kelimeler kullanılabilir. Kocaman kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:

  • Hantal
  • Koca
  • Cesametli
  • Cesim
  • Kallavi
  • Kazulet
  • Mefret
  • Yeke
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Kocamanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kocaman kelimesinin eş anlamı olan kelimeler ve kocaman kelimesi ile kurulabilecek bazı örnek cümleler şu şekildedir:

  • O kadar hareketsiz ki göbeği kocaman olmuş.
  • Gözlerini kocaman açıp bana öyle baktığında her istediğini yapabilirim.
  • Her zaman karşıma böyle kocaman fırsatlar çıkmıyor!
  • Kallavi elleri ile öyle bir vurdu ki yanağında izi kalmış.
  • Bu bütçe ile alabileceğin en koca ev bu olmalı!
  • Hayvanat bahçesindeki en kazulet hayvanları gördük.
  • Epey hantallaşmıştı görmeyeli.
  • Cesametli bir adam olup çıkmıştı.
  • Cesim vücudu harekete geçince sanki bir dağ hareket ediyor gibiydi.
  • Arabası mefret bir ayı gibi homurdanıyordu.
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