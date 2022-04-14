‘‘Kocamın ölümünün ardından onun en yakın arkadaşında aşkı buldum’’

Yakın arkadaşlarıyla dünyanın dört bir yanındaki zirvelere tırmanmış olan Lowe kariyeri boyunca 2 kez Everest Dağı’na tırmandı, K2 sıradağlarını aştı ve çeşitli zirvelerde hız rekorları kırdı. Mutlu bir aile yaşantısı da olan Lowe Jenni ile evliydi ve bu evlilikten üç küçük oğulları vardı.

YILLARCA SUÇLULUK DUYDU

Ekim 1999'da Alex, en iyi arkadaşı ve tırmanış ortağı Conrad Anker ve kameraman David Bridges ile 8.000 metrelik Shishapangma dağına tırmanmayı planladı ancak çığa yakalandılar ve 40 yaşındaki Lowe ve Bridges yaşanan afette öldü. Anker hayatta kalan tek kişi oldu ve yıllarca bunun için suçluluk duydu.

ABD’ye geri dönünce Anker, Alex’in ailesini ziyaret etti. Kardeş gibi olduğu dostu Alex’in anısına sahip çıkmak ve ailesine destek olmak için elinden geleni yapmak isteyen Anker Lowe'un ailesini Disneyland’e götürme dileğini gerçekleştirdi. Seyahatten kısa bir süre sonra Anker ve Jenni’nin arasında romantik bir ilişki başladı.

''YENİDEN SEVEBİLİRSİN''

İkili, Lowe’un ölümünde 2 yıldan kısa bir süre sonra evlendi. 20 yıldan uzun süredir evli olan çift hikayelerini Lowe’un en büyük oğlunun çektiği belgeselde anlattı. Şimdi 33 yaşında olan Max yıllar boyunca Anker'i ailesinin bir parçası olarak kabul etmekte zorlandığını itiraf ediyor. Belgeselde Max, annesine, babasının ölümünden sonra en yakın arkadaşıyla nasıl bu kadar kısa süre içinde devam ettiğini soruyor. Jenni ise "Birini kaybedebilir ve yine de başka birini sevebilirsin." diye cevaplıyor.

CESETLERİ 20 YIL SONRA BULUNDU

2016 yılında, Lowe öldükten yaklaşık 20 yıl sonra, cesedi ve Bridges'in cesedi, dağın güney yüzünde kaya tırmanıcı David Goettler tarafından bulundu. Cesetler bulunduktan sonra, Lowe'un ailesi, kalıntılarını yakmak için Tibet'e gitti. Montana'ya döndüklerinde küllerini bir tepeye savurdular. Belgeselde Jenni "Alex şanslı bir adam, bu yüzden onu seven en iyi arkadaşı bana ve her birinize aşık oldu." dedi.



