Tesadüf eseri aşk! Hiç tanışmadığı adamı “gelecekteki sevgilim” notuyla paylaştı, hayali gerçek oldu

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan bir Disneyland’a ailesiyle birlikte giden Anyssa Martinez, geçit töreni sırasında bir amatörü beğendi. Külkedisi arabasındaki sürücü kostümü giyen amatörün fotoğraflarını çeken Martinez, “gelecekteki sevgilim” esprisini yapmıştı. Amatör çok uzaktaydı ve yüzünü net olarak göremiyordu. Aynı zamanda onun adı ve soyadı dahil olmak üzere hiçbir kişisel bilgisine erişim sağlayamadı. Kendisini için konunun kapandığını düşünen Martinez için evren hiç beklemediği bir sürpriz hazırladı.

AYLAR SONRA TESADÜFEN TANIŞTILAR

Martinez, aradan bir süre çektikten sonra sosyal medyadan Nathan Hatton isimli bir adamla tanıştı. İkili bir süre iletişim kurduktan sonra sevgili oldu. Pandeminin başlamasıyla beraber daha fazla zaman geçiren ikilinin ilişkileri kısa bir sürede güçlendi. Martinez, sevgilisi Hatton’un cep telefonu galerisinde gezinirken gördüğü bir fotoğraf karesiyle şaşkınlık yaşadı. Çünkü fotoğraf galerisindeki görsel sayesinde aylar önce parkta fotoğrafını çektiği amatörün şimdiki sevgilisi olduğunu anladı.

SOSYAL MEDYADAN ANLATTI

İkilinin tesadüfen bir araya gelmesi ve birbirlerinden haberleri olmadan ilişkiye başladıkları hikayesi sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Martinez, gönderisinin sonunda “Hayallerim gerçek olmuş” diyerek sevgilisiyle mutlu olduklarını dile getirdi.



