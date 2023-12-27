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'Kocası olmadan tatile gitmesi' ve 'HPV aşısı' yorumlarına dayanamadı! Fenomen Ece Taşer herkes onu konuşurken böyle ateş püskürmüştü... Hesabını kapattı

27.12.2023 13:11 | Son Güncelleme:
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Fenomen Ece Taşer sosyal medyanın gündeminde! Paylaştığı içeriklerle dikkat çeken Ece Taşer, son olarak paylaştığı bir videoyla tartışmaların merkezine oturdu. Kocasıyla çektiği "Neden 'hanımcı' biriyle evlendim" videosu çok konuşulan fenomen, olumsuz yorumların hedefi oldu. Eşi olmadan tatile giden ünlü isme bazı kişiler adeta ateş püskürürken HPV aşısı iddiaları da ortada dolaşmaya başladı. Taşer yaptığı açıklamada yorumlara sert çıktı. Fenomenin hesabını da kapattığı görüldü.

Sosyal medyada her geçen gün bir yeni isim büyük gündem yaratıyor. Sosyal medyada bu kez de çektiği videolar ilgiyle izlenen fenomen Ece Taşer gündem oldu. 6 yıldır eşiyle mutlu bir evliliği olan Taşer, son olarak kocasıyla çektiği 'Neden 'hanımcı' biriyle evlendim' başlıklı video sonrası çok konuşuldu. Taşer, eşi olmadan tatile gittiğini söyleyince eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Sosyal medyada bazı kullanıcılar adeta ünlü fenomene ateş püskürürken Taşer, bu eleştirilere cevap verdi.

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Paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran sosyal medya fenomeni Ece Taşer, son olarak paylaştığı bir videoyla gündeme oturdu. Kocası olmadan arkadaşlarıyla tatile giden fenomene, sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından çok sayıda olumsuz yorum geldi.

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"Herkes arkadaşlarımla tatile gittiğimde neden kocamı götürmediğimi soruyor ve şaşırıyorlar" diyen fenomen, arkadaşlarıyla Avrupa turuna ve 2 defa Fas tatiline gittiğini belirtti.

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Eşinin, işi nedeniyle izin alamadığını vurgulayan Taşer, yanında kocası olmadan tatile gittiği için sert yorumlara maruz kaldı.

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'HPV AŞISI' İDDİALARI

Ünlü fenomen hakkında HPV aşısı iddiaları da dolaşmaya başladı. Fenomenin tatilden ülkeye döndükten sonra HPV aşı videosu yayınlaması bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından farklı yerlere çekildi. Taşer'in eşini aldatmış olabileceği yönünde de iddialar ortaya atıldı.

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"NASIL BU KADAR AŞAĞILIK OLABİLİRSİNİZ YA"

Tüm o kötü yorumlara daha fazla dayanamayan Taşer, adeta ateş püskürdüğü bir açıklama yaptı. Taşer açıklamasında önce kendisine hakaret edenlere hakaret davası açabileceğini söylerken sonrasında da Instagram hesabını kapattı.

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Ece Taşer o açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir şeyi çok merak ediyorum, insan sadece kocası olmadan arkadaşlarıyla tatile gitti diye nasıl bu kadar hakaret nasıl bu kadar aşağılık olabilirsiniz ya! Twitterda gündem olmuş. Sorun ne? Sorun ne biliyor musun sorun sizin pis zihniyetinizde! Ne oluyor? Bir kadın tek başna tatile gidince ne oluyor sizin kafanızda? Nasıl bir ailede büyüdünüz? Nasıl yetiştirilme tarzı, ailenizde ne gördünüz? Ne gördünüz bu kadar aşağılık olacak, ne yaşadınız ya? Bu kez gerçekten kadınlar destekçim. Binlerce kez teşekkür ediyorum. Çünkü anlatmak istediğimi sonunda birileri anlayabildi. Ama ülkemin o çok şahane yobaz erkekleri kafayı yediler. Gerçekten hiç üşenmem hakaretlerin hepsine hakaret davası açarım kafayı yersiniz. Yalvartırım"

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HESABINI KAPATTI

Fenomen isme bu videosunun ardından çok sayıda kişiden de destek mesajı geldi. Ancak fenomenin yapılan olumsuz eleştiriler sonrası Instagram hesabını kapattığı görüldü.

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