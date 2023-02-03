Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Kocası yasak aşkı öğrenince intihar etti! Eşini aldatan hamile kadın ifşa edilince dayamadı

Kocası yasak aşkı öğrenince intihar etti! Eşini aldatan hamile kadın ifşa edilince dayamadı

03.02.2023 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zambiya’da yaşayan Martha ismindeki hamile bir kadın yasak aşk yaşadığı sevgilisinin ifşa edilmesinden sonra intihar etti. Kocasını aldattığının ortaya çıkması üzerine tepkilere dayanamayan kadın hayatına son verdi. Olay ülke basınında geniş yankı uyandırdı.

Kocası yasak aşkı öğrenince intihar etti! Eşini aldatan hamile kadın ifşa edilince dayamadı

Zambiya’da yaşanan bir olay ülkenin gündemine yerleşti. Hamile karısının kendisini aldattığından şüphelenen ismi açıklanmayan adam eşi Martha’yı otel odasında başka bir adamla yakaladı. Yasak aşkın görüntülerini öfkeli eşin sosyal medyadan ifşa etmesi üzerine tepkiler büyüdü.

TEPKİLERE DAYAMADI

1

Martha’nın ismi açıklanmayan eşi karısının hamileyken başka bir adamla uygunsuz temas kurduğunu keşfettiğini söyledi. Sosyal medyadan görüntülerin paylaşılması üzerine Martha yaşananlara dayanamadığını söyleyerek hayatına son verdi. Aldatılan eş ise sosyal medyadan yaptığı paylaşım nedeniyle eleştirildi.

İlginizi Çekebilir

Kameranın açık olduğunu unuttu! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye...

Kameranın açık olduğunu unuttu! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye...

 İhanet eden karısının sevgilisini vurarak öldürdü! İntikamı acı oldu

İhanet eden karısının sevgilisini vurarak öldürdü! İntikamı acı oldu

 Yetişkin sitesine poz vermek için soyunurken annesine yakalandı

Yetişkin sitesine poz vermek için soyunurken annesine yakalandı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duvardan resmen servet çıktı! Kendisi bile sayamadıDuvardan resmen servet çıktı! Kendisi bile sayamadı
Canlı yayında bir anda göğüslerini açtı! Muhabir şoke olduCanlı yayında bir anda göğüslerini açtı! Muhabir şoke oldu
9 yaşında 200 kiloydu! Bakın nasıl kilo vermiş?9 yaşında 200 kiloydu! Bakın nasıl kilo vermiş?
Anahtar Kelimeler:
Zambiya Aldatma ihanet

En Çok Okunan Trend Haberler

Otoparkta çırılçıplak dolaştı! Tuvaletini yapıp insanları izledi

Otoparkta çırılçıplak dolaştı! Tuvaletini yapıp insanları izledi

Duvardan resmen servet çıktı! Kendisi bile sayamadı

Duvardan resmen servet çıktı! Kendisi bile sayamadı

Genelevi basıp birbirine kattı! Seks işçisini darp etti

Genelevi basıp birbirine kattı! Seks işçisini darp etti

Elbisesi küçük gelince resmen göğüsleri taştı

Elbisesi küçük gelince resmen göğüsleri taştı

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.