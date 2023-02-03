Kocası yasak aşkı öğrenince intihar etti! Eşini aldatan hamile kadın ifşa edilince dayamadı

Zambiya’da yaşanan bir olay ülkenin gündemine yerleşti. Hamile karısının kendisini aldattığından şüphelenen ismi açıklanmayan adam eşi Martha’yı otel odasında başka bir adamla yakaladı. Yasak aşkın görüntülerini öfkeli eşin sosyal medyadan ifşa etmesi üzerine tepkiler büyüdü.

TEPKİLERE DAYAMADI

Martha’nın ismi açıklanmayan eşi karısının hamileyken başka bir adamla uygunsuz temas kurduğunu keşfettiğini söyledi. Sosyal medyadan görüntülerin paylaşılması üzerine Martha yaşananlara dayanamadığını söyleyerek hayatına son verdi. Aldatılan eş ise sosyal medyadan yaptığı paylaşım nedeniyle eleştirildi.