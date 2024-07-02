Kocasına çıplak fotoğraf attı aldığı yanıtla neye uğradığını şaşırdı! Hemen Esra Ezmeci'ye mesaj atıp sordu

Hafta içi her gün Beyaz TV'de yayınlanan 'Yeni Baştan' programı ile izleyicinin karşısına çıkan Esra Ezmeci sosyal medya üzerinden de danışanlarına yönlendirmeler yapmaya devam ediyor.
İlişkiler üzerinde verdiği tavsiyelerle bilinen Ezmeci son olarak Instagram üzerinden takipçileri ile soru cevap yaptı. Bir takipçisinin kocası ile ilgili soru ise adeta şaşırttı.
Bir sosyal medya kullanıcısı; 'Eşime işteyken tahrik edici fotoğraf attım cevap vermedi. Eve geldiğinde de bana kızdı biz nişanlı mıyız? Atma öyle' diyerek ifadelerini kullandı.
Ezmeci ise bu soruya 'Şimdi atmam nişanlıyken atmamdan daha doğru, seni özledim ve attım. Seninle özel bir şeyler yaşamayı özledim, kocamı özlemek ve istemek en doğal hakkım' diyebilirsiniz diyerek yanıt verdi.