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  4. Kocasına çıplak fotoğraf attı aldığı yanıtla neye uğradığını şaşırdı! Hemen Esra Ezmeci'ye mesaj atıp sordu

Kocasına çıplak fotoğraf attı aldığı yanıtla neye uğradığını şaşırdı! Hemen Esra Ezmeci'ye mesaj atıp sordu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
02.07.2024 12:49
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Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan 'Yeni Baştan' programı ile izleyicinin karşısına çıkan Esra Ezmeci sosyal medya üzerinden de kendisine gelen soruları yanıtlamaya devam ediyor. İlişkiler üzerinden tavsiyeler veren Ezmeci'ye gelen bir soru ağızları açık bıraktı...

Kocasına çıplak fotoğraf attı aldığı yanıtla neye uğradığını şaşırdı! Hemen Esra Ezmeci'ye mesaj atıp sordu

Hafta içi her gün Beyaz TV'de yayınlanan 'Yeni Baştan' programı ile izleyicinin karşısına çıkan Esra Ezmeci sosyal medya üzerinden de danışanlarına yönlendirmeler yapmaya devam ediyor.

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KOCASI İLE İLGİLİ İTİRAFI ŞAŞIRTTI

İlişkiler üzerinde verdiği tavsiyelerle bilinen Ezmeci son olarak Instagram üzerinden takipçileri ile soru cevap yaptı. Bir takipçisinin kocası ile ilgili soru ise adeta şaşırttı.

'TAHRİK EDİCİ FOTOĞRAF ATTIM'

Bir sosyal medya kullanıcısı; 'Eşime işteyken tahrik edici fotoğraf attım cevap vermedi. Eve geldiğinde de bana kızdı biz nişanlı mıyız? Atma öyle' diyerek ifadelerini kullandı.

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Ezmeci ise bu soruya 'Şimdi atmam nişanlıyken atmamdan daha doğru, seni özledim ve attım. Seninle özel bir şeyler yaşamayı özledim, kocamı özlemek ve istemek en doğal hakkım' diyebilirsiniz diyerek yanıt verdi.

Express


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Esra Ezmeci
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