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Kocasından harçlık alan Ebru Yaşar, metroda

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.05.2018 12:05 | Son Güncelleme

Ebru Yaşar, hem halkın arasına karışmak hem de zamandan tasarruf etmek için metroya bindiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Kocasından harçlık alan Ebru Yaşar, metroda

Zamandan tasarruf etmek isteyen şarkıcı Ebru Yaşar soluğu toplu taşıma aracı olan metroda aldı. Şarkıcı metroda akbil basarken çektiği fotoğrafı da Instagram hesabından paylaştı.

"YAŞASIN METRO"

Ebru Yaşar Instagram sayfasında paylaşımlarının altına şu notu düştü:"Bugün hayatı kolaylaştırdım ve her yere metroyla gittim. Her şeye yetiştim trafik stresi yaşamadım... Yaşasın metro! Toplu taşıma kullanalım... Trafik engeli olmadan, ucuz en kıymetlisi de zamandan tasarruf."

"SADECE HARÇLIK ALIRIM"

Geçtiğimiz günlerde, ticaretten anlamadığını söyleyen şarkıcı, "Tüccar değilim, sanatçıyım. Bizim evde o işlere eşim bakar. Kendi paramı da gönül rahatlığıyla kocama emanet ederim. O ticaret yapar. Sadece harçlık alırım. Her işin bir ehli var" şeklinde konuşmuştu.


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