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    4. Kocasını başka bir kadınla yakalayan eş cinnet getirdi! Kocasının sevgilisiyle saç saça baş başa kavga etti... O anlar sosyal medyada gündem oldu

    Kocasını başka bir kadınla yakalayan eş cinnet getirdi! Kocasının sevgilisiyle saç saça baş başa kavga etti... O anlar sosyal medyada gündem oldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    20.07.2024 11:58
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    Hindistan'da görüntülerde ismi açıklanmayan bir eş kocasını başka bir kadınla yakaladı. O anlarda öfkeden deliye dönen eş kocasının sevgilisiyle saç saça baş başa kavga etti. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

    Kocasını başka bir kadınla yakalayan eş cinnet getirdi! Kocasının sevgilisiyle saç saça baş başa kavga etti... O anlar sosyal medyada gündem oldu

    MYNET|DIŞ HABERLER Hindistan'ın Visakhapatnam bölgesinde kaydedilen görüntülerde bir kadın kocasını sevgilisiyle yakaladı.

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    Kocasının ihanetini gören kadın büyük bir sinirle eşinin sevgilisine yöneldi ve onu darp etmeye başladı. Odada bulunan diğer kişiler duruma müdahale etmek istese de başarılı olamadı.

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    Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca kısa sürede binlerce yorum ve beğeni topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Aldatmanın bu kadar artması çok garip" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten sinir bozan görüntüler" yorumunu yaptı.

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    Sevgilisini beklemediği bir şekilde aldatırken yakaladıSevgilisini beklemediği bir şekilde aldatırken yakaladı
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    Aldatma aldatmak
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