Kocasını başka bir kadınla yakalayan eş cinnet getirdi! Kocasının sevgilisiyle saç saça baş başa kavga etti... O anlar sosyal medyada gündem oldu

MYNET|DIŞ HABERLER Hindistan'ın Visakhapatnam bölgesinde kaydedilen görüntülerde bir kadın kocasını sevgilisiyle yakaladı.

Kocasının ihanetini gören kadın büyük bir sinirle eşinin sevgilisine yöneldi ve onu darp etmeye başladı. Odada bulunan diğer kişiler duruma müdahale etmek istese de başarılı olamadı.

Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca kısa sürede binlerce yorum ve beğeni topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Aldatmanın bu kadar artması çok garip" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten sinir bozan görüntüler" yorumunu yaptı.