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Kocasını ve kızını öldürüp üst üste gömmüştü! Yaşlı kadın adliyeye sevk edildi

09.08.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta, bir evin bahçesinde yapılan ve arkeologların da katıldığı kazıda, 25 yıldır kayıp olan A.T. ile kızı Z.T.'nin cesetlerine ulaşılmış, 75 yaşındaki H.T.'nin 1997'de namus meselesi yüzünden tartıştığı kocasını, 3 yıl sonra da kızını öldürüp evin bahçesine üst üste gömdüğü belirlenmişti. Suçunu itiraf edip cesetlerin yerini gösteren H.T. ve oğlunun da aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alınırken yaşlı kadın ve beraberindekiler sevk edildi.

Kocasını ve kızını öldürüp üst üste gömmüştü! Yaşlı kadın adliyeye sevk edildi

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde oluşturulan özel ekip, Z.T.'nin ismi açıklanmayan kızının 2015'te yaptığı kayıp başvurusunu 4 ay önce raftan indirip çalışma başlattı. Ekip, Z.T.'nin babası A.T.'nin de kayıp olduğunu belirledi. Baba ve kızının aile içi cinayete kurban gittiğini tespit eden ekipler, H.T. ile birlikte oğlunun da aralarında olduğu 8 kişiyi gözaltına aldı.

NAMUS MESELESİ CİNAYETİ

Sorgusunda suçunu itiraf eden H.T., kocası A.T.'yi 1997'de av tüfeğiyle öldürüp evin bahçesine gömdüğünü söyledi. H.T., bu olaydan 3 yıl sonra da kızı Z.T.'yi zehirleyerek öldürdükten sonra içerisine koyduğu fıçı ile babasının üstüne gömdüğünü ifade etti. Cinayetleri namus nedeniyle işlediğini öne süren H.T.’nin gösterdiği yerde iş makinesiyle başlatılan kazı çalışmalarına arkeologlar da katılırken, tarihi eser arar gibi kazı yapan arkeologlar önce Z.T.'nin, onun altında da babası A.T.'nin kemiklerini buldu.

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‘BABA YEMEK YEDİN Mİ?’

Şüphelilerden biri sorgusunun ardından serbest bırakıldı. İşlemleri tamamlanan 7 şüpheli ise hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adliyeye alınırken, yakınları da onlara destek verdi. Şüphelilerden birinin oğlu, "Baba yemek yedin mi?" diye sorarken, bir diğeri de "Anne biz buradayız korkma" diye seslendi.

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(DHA)

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