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Kocasının ayaklarını öperdi... Demet Akalın'dan Dilan Polat hakkında olay şiddet iddiası

30.11.2023 07:27 | Son Güncelleme:
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Dilan Polat cezaevine girdiğinden beri bazı ünlü isimler hakkında farklı iddialarda bulunarak gündem oluyor. Esra Balamir'den sonra Demet Akalın da Dilan Polat hakkında büyük bir iddiada bulundu. İddiaya göre fenomen kocası Engin Polat'tan dayak yiyormuş...

Yaptığı paylaşımlarla sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Demet Akalın, Dilan Polat hakkında konuşarak gündeme geldi.

Kara para aklama davasıyla tutuklanan Dilan Polat hakkında iddialar bitmiyor. "Buranın iki özelliği var: biri insan inanılmaz sigara içiyor bir de ibadet meselesi ile düşünme meselesi oluyor" diyerek dikkat çeken Dilan Polat hakkında bu sefer şiddet iddiası konuşuluyor.

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"BENİM BAŞIMA GELSE..."

Eşinin koltuk altını koklayan, ayaklarını öpen Dilan Polat iddialara göre şiddet görüyormuş. Akalın TV8 yayınında şunları söyledi:

Ekran Alıntısı

"Benim görüştüğüm zamanlarda Engin bunu dövüyordu. Buraları (kolları) mosmordu. Dayak yiyordu ve bir gün bana geldi. Ece diye yakın bir arkadaşım vardı. Ben de dedim ki 'Ben götürmeyeyim karakola sen götür. Ben olunca iş başka yerlere gider, büyür. Medyatik olmasın. Dün 2. Sayfa'da hani bir hanımefendi çıktı, çocukluk arkadaşı. 'Engin'e çok aşıktı' falan filan. O başka bir sendrom, katiline aşık olan... Izdıraplarını da görmüştüm ve çok üzülmüştüm o zaman... Bu kadar sevdiğin adamın neler yaptığını ve senden habersiz böyle bir dünya içine seni soktuğunu bilmen bile... Benim başıma gelse bile çok kızardım."


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