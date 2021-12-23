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Kocasının kendisini 19 yaşında bir çocukla aldattığını söyledi! İntikamı acı oldu

23.12.2021 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gabrielle Stone isimli bir sosyal medya fenomeni kocasının kendisi 19 yaşında bir çocukla aldattığını söyleyerek aldığı intikamı sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyal medya hesabında 707 bin takipçisi bulunan Stone intikam planıyla hayrete düşürdü.

Kocasının kendisini 19 yaşında bir çocukla aldattığını söyledi! İntikamı acı oldu

Gabrielle Stone isimli bir kadın kocasının kendisini 19 yaşındaki bir çocukla aldattığı söyleyerek intikamını alma biçimini sosyal medaya hesabından anlattı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Stone gönderisine “Kocamın 19 yaşında bir çocukla altı aydır ilişki vardı” notunu ekledi. Kocasının ve sevgilisinin tatillerini sosyal medyadan ifşa eden Stone, aldatılan kadınların sesi olduğunu ve bu durumun özgüveninde hiçbir eksiltme yaşatmadığını dile getirdi.

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“ONLAR HAKKINDA BİR KİTAP YAZDIM”

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Aldatıldığını öğrendikten sonra boşanma davası açtığını dile getiren Stone, “Boşanma davası açtım ve yaşadıklarıma dair bir kitap yazdım. Kitabın baş karakterinin adına kocamın sevgilisi olan Daniel’in ismini verdim. Kitaptan elde ettiğim gelirle kendime bir ev aldım” dedi.

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Boşanmanın ardından kocası ve sevgilisinin yaptıklarını ifşa ederek büyük bir gelir elde ettiğini dile getiren Stone’in gönderisine takipçileri yoğun ilgi gösterdi. Kullanıcıların büyük bir bölümü aldatılma hikayesinin kendisine ilham olduğunu söylerken bir kısmı ise evliliğe olan güvenlerinin kırıldığını dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok Aldatma
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