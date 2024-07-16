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  4. Kocasının tatildeki isteğini duyunca inanamadı! 'Antalya'ya gidince...' diyerek ifşa etti! Esra Ezmeci anket başlattı

Kocasının tatildeki isteğini duyunca inanamadı! 'Antalya'ya gidince...' diyerek ifşa etti! Esra Ezmeci anket başlattı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
16.07.2024 15:33
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Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci sosyal medya üzerinden de danışanları tarafından gelen soruları yanıtlıyor. Gelen sorular karşısında bazen çok şaşıran Ezmeci defa kocasını ifşa eden bir kadının itirafı üzerine sosyal medyada anket başlattı. Esra Ezmeci'ye gelen o soruyu duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Kocasının tatildeki isteğini duyunca inanamadı! 'Antalya'ya gidince...' diyerek ifşa etti! Esra Ezmeci anket başlattı

Klinik psikolog Esra Ezmeci Beyaz Tv ekranlarında yaptığı 'Yeni Baştan' programına gelen itiraflarla sık sık sosyal medyanın gündemine oturuyor. Ezmeci programın dışında ayrıca sosyal medya üzerinden de danışanlarının sorularını cevaplamaya devam ediyor.

Takipçileri ile soru cevap yapan Esra Ezmeci'ye gelen bir itiraf adeta ağızları açık bıraktı.

esra

Ezmeci'ye bir takipçisi 'Eşim Antalya'ya gidince Rus bir kadınla birlikte olmak istiyor. Heyecan istiyor. İzin vereyim mi?' diye sordu.

'HEYECAN İSTİYORSA...'

Esra Ezmeci ise bu soru üzerine; 'Heyecan istiyorsa paraşüte binsin, iple atlasın, dağa tırmansın heyecan ve adrenalin içeren bir çok spor var. Böyle bir şeye izin vermek sizi değersizleştirir' yanıtı verdi.

ezmeci

ANKET BAŞLATTI

Ezmeci verdiği yanıtın altına 'sizce izin vermeli mi?' diye sorarak bir ankette başlattı. Kullanıcıların büyük bir çoğunluğu 'hayır' yanıtını verdi.

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Esra Ezmeci
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