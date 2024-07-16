Kocasının tatildeki isteğini duyunca inanamadı! 'Antalya'ya gidince...' diyerek ifşa etti! Esra Ezmeci anket başlattı

Klinik psikolog Esra Ezmeci Beyaz Tv ekranlarında yaptığı 'Yeni Baştan' programına gelen itiraflarla sık sık sosyal medyanın gündemine oturuyor. Ezmeci programın dışında ayrıca sosyal medya üzerinden de danışanlarının sorularını cevaplamaya devam ediyor.

Takipçileri ile soru cevap yapan Esra Ezmeci'ye gelen bir itiraf adeta ağızları açık bıraktı.

Ezmeci'ye bir takipçisi 'Eşim Antalya'ya gidince Rus bir kadınla birlikte olmak istiyor. Heyecan istiyor. İzin vereyim mi?' diye sordu.

'HEYECAN İSTİYORSA...'

Esra Ezmeci ise bu soru üzerine; 'Heyecan istiyorsa paraşüte binsin, iple atlasın, dağa tırmansın heyecan ve adrenalin içeren bir çok spor var. Böyle bir şeye izin vermek sizi değersizleştirir' yanıtı verdi.

ANKET BAŞLATTI

Ezmeci verdiği yanıtın altına 'sizce izin vermeli mi?' diye sorarak bir ankette başlattı. Kullanıcıların büyük bir çoğunluğu 'hayır' yanıtını verdi.