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Kocasıyla aşk pozu olay olmuştu! Esra Erol'dan Yargı'nın yıldızı Uğur Arslan ve Sema Ergenokon ile tatil pozu

07.07.2022 07:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde kocası Ali Özbir ile evlilik yıldönümünü kutlayan Esra Erol soluğu tatilde aldı. Programı sezon finali yapan Esra Erol tatilde sıkı dostları Uğur Arslan ve Sema Ergenokon ile birlikte. Esra Erol yakın arkadaşları olan Yargı'nın yıldızlarıyla poz verdi.

Kocasıyla aşk pozu olay olmuştu! Esra Erol'dan Yargı'nın yıldızı Uğur Arslan ve Sema Ergenokon ile tatil pozu

Esra Erol'da programıyla tüm sezon gündemde olan Esra Erol sezon finali sonrası ailesiyle daha fazla zaman geçirmeye başladı. Bayram öncesi tatile çıkan Esra Erol ve ailesi tatil pozlarını paylaşmayı da ihmal etmiyor.

Geçtiğimiz günlerde eşi Ali Özbir ile evlilik yıldönümünü kutlayan Esra Erol bu sefer tatil pozlarını paylaştı.

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Ailesi ile birlikte deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran güzel sunucu, sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Art arda paylaşımda bulunan Erol, biricik eşi Ali Özbir ile Yargı'nın oyuncusu Uğur Arslan ve Sema Ergenokon'la verdiği pozla sosyal medyayı salladı.

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Sarı elbisesiyle kamera karşısına geçen sunucu, güzelliğiyle büyüledi.

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Anahtar Kelimeler:
Esra Erol Yargı dizisi
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