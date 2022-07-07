Kocasıyla aşk pozu olay olmuştu! Esra Erol'dan Yargı'nın yıldızı Uğur Arslan ve Sema Ergenokon ile tatil pozu

Esra Erol'da programıyla tüm sezon gündemde olan Esra Erol sezon finali sonrası ailesiyle daha fazla zaman geçirmeye başladı. Bayram öncesi tatile çıkan Esra Erol ve ailesi tatil pozlarını paylaşmayı da ihmal etmiyor.

Geçtiğimiz günlerde eşi Ali Özbir ile evlilik yıldönümünü kutlayan Esra Erol bu sefer tatil pozlarını paylaştı.

Ailesi ile birlikte deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran güzel sunucu, sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Art arda paylaşımda bulunan Erol, biricik eşi Ali Özbir ile Yargı'nın oyuncusu Uğur Arslan ve Sema Ergenokon'la verdiği pozla sosyal medyayı salladı.

Sarı elbisesiyle kamera karşısına geçen sunucu, güzelliğiyle büyüledi.

