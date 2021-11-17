Kokusuz bir mutfak için en iyi aspiratör modelleri

Mutfağınızdaki eşyaları kirden ve yağdan koruyacak, evinize kötü kokular yayılmasını engelleyecek ve yemek yaparken kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacak olan aspiratörler, evinizde mutlaka olması gereken ürünlerden. Özellikle küçük ve havalandırma imkânı olmayan mutfaklar için çok önemli olan aspiratörleri evinizin büyüklüğü, markasının güvenilirliği, tükettiği elektrik miktarı ve çıkardığı ses seviyesi gibi noktalara dikkat ederek seçmeli, “Hangi aspiratörü almalıyım?” sorusuna bu kriterler doğrultusunda cevap bulmalısınız. Aksi takdirde beklentilerinizi karşılamayan bir ürüne para vererek verimsiz bir alışveriş yapabilir, ihtiyacınızdan fazla özelliğe sahip bir ürün alarak yüklü elektrik faturalarıyla karşılaşabilirsiniz.

1. Kötü kokulardan kurtulmak aslında çok basit!

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Arçelik’in alt markası olan Altus, aspiratör almak için güvenebileceğiniz markalardan biri. 2 çekiş kademesi ve 60 desibel ses seviyesine sahip Altus AL37 Aspiratör, ilk kademesinde dahi etkili bir performans sağlıyor. Filtrelerini bulaşık makinesinde yıkama imkânı bulunan bu ürünü temizleme konusunda zorluk yaşamayacaksınız. Bakımını düzenli bir şekilde yaptığınızda uzun yıllar boyunca kullanabileceğiniz Altus Sürgülü Aspiratör, beyaz rengi ve şık tasarımıyla mutfaklara kolayca uyum sağlıyor. Güçlü ve uygun fiyatlı bu ürün sayesinde şahane yemekler yapmak için önünüzde hiçbir engel kalmayacak!

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2. Vestel teknolojisinden şaşmak istemeyenler buraya!

Türkiye’nin önde gelen elektronik eşya üreticilerinden biri olan Vestel, mutfaklarınızda da fark yaratmaya devam ediyor. Yavaş, orta ve hızlı olmak üzere 3 kademeli üretilen Vestel Efes Sürgülü Aspiratör, 291 m³/saat emiş gücüyle küçük mutfakların en iyi alternatiflerinden biri olarak boy gösteriyor. İlk kademede bile mükemmel bir emiş gücü göstererek mutfağınızdaki koku ve dumanı anında ortadan kaldırıyor. D enerji sınıfına dâhil, yıkanabilir alüminyum kaset filtreli, aydınlatma içeren Vestel Efes Aspiratör'ü satın alarak hem mutfağınızda daha ferah bir havanın hâkimiyet kurmasını sağlayabilir hem de lezzetli yemeklerinizin tadını çıkarabilirsiniz.

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3. Hibsan’a gözü kapalı güvenebilirsiniz!

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Maksimum 50 desibel ses seviyesine çıkan, 3 farklı emiş kademesine sahip Hibsan 8062 Sürgülü Aspiratör, 450 m³/saat değerindeki güçlü çekişiyle en iyiler arasındaki yerini alıyor. Çift motoru bulunan, pişirme alanınızı aydınlatmak için çift aydınlatmaya sahip bu ürünün yüksek performansı sayesinde evinize yayılan yemek kokularının önüne geçebilirsiniz. Çelik ön paneli ve 2 adet kalın dokulu filtresiyle gözünüzün yanında gönlünüzü de ferahlatacak bu ürün sayesinde kızartma yaparken dahi kötü kokuları dert etmeyin. "Hibsan Aspiratör nasıl kullanılır?" diye tereddüt etmenize hiç gerek yok. 3 kademe arasından yaptığınız yemeğe en uygun olanı seçin, gerisini ona bırakın!

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4. Her ürünü kalite kokan Arçelik’ten vazgeçmek istemeyenlere: P180 Sürgülü Aspiratör

Arçelik, insanların güven duyduğu markalardan biri. Kaliteden ödün vermeyen ürünleriyle herkesin gönlünü kazanan ve adını dünyaya duyuran bu markanın P180 YI Sürgülü Aspiratör'ü diğer ürünleri gibi kalitesini konuşturuyor. 3 kademeli, 65 desibel ses seviyesine sahip bu ürün, çift yağ filtresi ve karbon filtre opsiyonuyla sizlere kalitesini sunuyor. Çift aydınlatması ile gece veya gündüz fark etmeksizin rahatlıkla yemek yapmanıza imkân tanıyan Arçelik Aspiratör, inoks kontrol paneli ve şık sürgülü tasarımıyla mutfağınızdaki diğer aletlere uyum sağlayacak tam bir performans ürünü.

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5. Arnica, modern tasarımıyla mutfağınızda parlamaya geliyor!

“Aspiratör ne işe yarar?” sorusunun cevabını en güzel şekilde veren Arnica İnoks Aspiratör, mutfağınızın havasını kısa sürede temizleyerek kötü kokuları tarihe gömüyor. Saatte 460 metreküp hava emilimi sağlayabilen güçlü aspiratörler arasındaki bu ürün, çift motorlu olması sayesinde etkili bir performans sağlıyor. Emilen kokunun tekrar yayılmasına engel olan geri dönüş önleme sistemiyle farkını ortaya koyan Arnica Aspiratör, paslanmaz çelik veya diğer adıyla inoks paneli ile mutfağınıza şık bir görünüm katıyor. 3 farklı emiş gücü bulunan bu ürünü dilediğiniz seviyede kullanabilir, pişen yemeğinizden çıkan kokunun yoğunluğuna bağlı olarak mutfağınızı kolaylıkla havalandırabilirsiniz.

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6. Yıllar geçse de ilk günkü performansından ödün vermeyecek bir ürün: Bosch DFT63CA21T Sürgülü Aspiratör

Aspiratör önerileri arasında sıklıkla adını duyacağınız, "Hangi aspiratör daha iyi?" sorusunun muhtemel cevaplarından biri olan Bosch Sürgülü Aspiratör; size Alman teknolojisini hissettirecek bir ürün. Bacalı ve bacasız kullanıma uygun olan bu ürün, aspiratör için yüksek bütçe ayırabileceklerin kesinlikle değerlendirmesi gereken seçeneklerden. Yüksek emiş gücü sayesinde balıktan ete bütün ağır kokulardan dakikalar içinde kurtulabilir, 2 metal yağ filtresinin makinede yıkanabiliyor olması sayesinde ise temizliğini kolayca yapabilirsiniz. Maksimum ses değeri 67 desibel olan bu ürün, sürgülü olması sayesinde size pratik bir kullanım sunuyor. Uzun yıllar sizinle olacak Bosch Sürgülü Aspiratör ile sağlıklı ve lezzetli yemekler yapacağınız güzel günler sizi bekliyor.

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7. Tüm aspiratörler gürültü yapacak diye bir kural yok!



Uygun fiyatla satışa sunulmasına karşın oldukça tatmin edici bir performans sağlayan Luxeva Aspiratör, beyaz rengi ve zarif tasarımıyla tüm mutfaklara yakışacak bir ürün. "Aspiratör neden ses yapar, gürültü yapacak bir ürünü satın almalı mıyım?" gibi tereddütleriniz varsa Luxeva ezberleri bozmaya geliyor. Güçlü motorların çalışma anındaki hızı sonucu ortaya çıkan ses, Luxeva’da bulunmuyor! Çift motoru ile daha güçlü hava tahliyesinde bulunmasına rağmen düşük motor devri sayesinde daha sessiz çalışan bu ürünü gönül rahatlığıyla satın alabilirsiniz. Çift yönlü hava tahliyesi ve baca kontrol sistemi ile ortamdan temizlenen koku ve buharın geri dönüşüne imkân tanımayan Luxeva Aspiratör, gelişmiş teknolojisiyle mutfaklarınıza ferahlık katma garantisi sunan bir ürün.

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8. Siyahın asaletini üzerinde taşıyan bir ürün: Luxell DS6 905 Aspiratör



Mutfağını tamamıyla siyahla donatmak isteyenler için şık bir seçenek sunan Luxell Sürgülü Aspiratör, 3 kademesi ve 50 desibel ses seviyesi ile günlük kullanımınız için gönül rahatlığıyla satın alabileceğiniz bir ürün. Saatte 400 metreküp hava emebilen bu aspiratör, mutfağınızdaki basık havayı ortadan kaldırarak size temiz bir ortam hazırlayacak. LED aydınlatması bulunan, yıkanabilir çift alüminyum filtresi sayesinde kolay temizlenebilen Luxell DS6 905 Aspiratör, sürgülü yapısıyla fazla yer kaplamadan size konforlu bir mutfak deneyimi yaşatacak gibi gözüküyor!

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9. Papatyalar kadar temiz bir mutfak!



Aspiratör için ayıracak fazla bütçeniz yoksa White Daisy markasını tercih ederek uygun fiyata kaliteli bir ürün satın alabilirsiniz. 3 ayrı kademesi bulunan White Daisy F2 Aspiratör'ü yaptığınız yemeğin çıkardığı kokuya uygun olan emiş seviyesinde ayarlayabilir, saatte 460 metreküp hava temizleme özelliği sayesinde kısa sürede ortama yayılan kötü kokulardan kurtulabilirsiniz. Pişirdiğiniz yemeklerden çıkan buharın dolaplarınıza yapışarak onların yağlanmasının önüne geçebilir, mobilyalarınızı uzun yıllar boyunca kullanabilmek adına koruma sağlayabilirsiniz. "White Daisy Aspiratör nasıl çalışır?" diye tereddüt etmenizi gerektiren bir durum yok, tek bir tuşa basarak evinizin havasını değiştirebilirsiniz!

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10. Evinizin havası Kumtel’e emanet!



Yavaş ve hızlı ayarlarda kullanabileceğiniz 2 kademeli Kumtel DS6-905W Sürgülü Aspiratör, uygun fiyatına rağmen yüksek performans gösteren kaliteli ürünlerden biri. Saatte 450 metreküp hava temizleme özelliği bulunan bu ürün, tek motorlu olmasına rağmen oldukça güçlü bir çekişi size garanti ediyor. Sürgülü olmasının sunduğu pratik kullanım, üzerinde bulunan LED aydınlatmalar, yıkanabilen çift alüminyum filtre gibi donanımsal özelliklerin yanı sıra şık tasarımıyla da sizi etkileyecek gibi gözüküyor. 105 Watt gücündeki motoruyla yüksek emiş sunarak evinizin her yerine sinecek kötü kokuların önüne geçecek ve enfes yemeklerinizi huzurla yemenizi sağlayacak!

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