Kolay, leziz ve farklı sos tarifleri! Yemeklerinize tuz kadar gerekli, herkes tarif isteyecek: Pratik ve farklı 3 özel sos tarifi...

Ev yemeklerine yeni bir soluk getirmek isteyenler için mutfakta küçük dokunuşlar büyük farklar yaratabiliyor. Özellikle son dönemde pratik ama etkili sos tarifleri, sade yemekleri adeta şef tabağına dönüştürüyor. Üstelik bu özel soslar, birkaç basit malzemeyle evde kolayca hazırlanabiliyor. Et, sebze ya da salata fark etmeksizin her öğüne lezzet katan bu üç özel sos, mutfağınızın yeni yıldızları olmaya aday.
Et, tavuk, salata ve sandviçlere inanılmaz bir lezzet katıyor.
Malzemeler:
Yapılışı:
Tüm malzemeleri bir kasede iyice çırpın. İsteğe göre sarımsak da ekleyebilirsiniz. Soğuk olarak servis edilir.
Özellikle, sebzelerin, falafel ve kısırın yanına çok yakışır.
Malzemeler:
Yapılışı:
Tüm malzemeleri karıştırın, kıvamı yoğun olursa birkaç damla su ekleyin.
Özellikle, et ve burger tariflerine farklı bir lezzet katar.
Malzemeler:
Yapılışı:
Soğanları ince doğrayın ve zeytinyağında yavaş yavaş karamelize edin (15–20 dk). Esmer şekeri ekleyin, 2 dk daha pişirin. Ocaktan alınca kremayla karıştırın.
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