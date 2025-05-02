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Kolay, leziz ve farklı sos tarifleri! Yemeklerinize tuz kadar gerekli, herkes tarif isteyecek: Pratik ve farklı 3 özel sos tarifi...

Herkesin mutfakta “Bir şey eksik ama ne?” dediği anlar olur. İşte tam o anda devreye giren sihirli lezzet: soslar. Basit bir makarna bile, doğru bir sosla restoran lezzetine dönüşebilir. Hem pratik hem de nefis bu üç özel sos tarifiyle yemeklerinize bambaşka bir hava katabilir, sofranızı şenlendirebilirsiniz. Üstelik malzemeler hep evde olan şeyler. Sofralarınızda lezzet şovu yaşatacak 3 özel sos tarifinin detayları haberimizde...

Kolay, leziz ve farklı sos tarifleri! Yemeklerinize tuz kadar gerekli, herkes tarif isteyecek: Pratik ve farklı 3 özel sos tarifi...
Sedef Karatay

Ev yemeklerine yeni bir soluk getirmek isteyenler için mutfakta küçük dokunuşlar büyük farklar yaratabiliyor. Özellikle son dönemde pratik ama etkili sos tarifleri, sade yemekleri adeta şef tabağına dönüştürüyor. Üstelik bu özel soslar, birkaç basit malzemeyle evde kolayca hazırlanabiliyor. Et, sebze ya da salata fark etmeksizin her öğüne lezzet katan bu üç özel sos, mutfağınızın yeni yıldızları olmaya aday.

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1. BALLI HARDAL SOS

Et, tavuk, salata ve sandviçlere inanılmaz bir lezzet katıyor.

Malzemeler:

  • 2 yemek kaşığı hardal
  • 1 yemek kaşığı bal
  • 1 yemek kaşığı mayonez
  • 1 tatlı kaşığı limon suyu
  • Tuz & karabiber

Yapılışı:
Tüm malzemeleri bir kasede iyice çırpın. İsteğe göre sarımsak da ekleyebilirsiniz. Soğuk olarak servis edilir.

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2. YOĞURTLU TAHİNLİ SOS

Özellikle, sebzelerin, falafel ve kısırın yanına çok yakışır.

Malzemeler:

  • 3 yemek kaşığı süzme yoğurt
  • 1 yemek kaşığı tahin
  • 1 tatlı kaşığı limon suyu
  • 1 diş ezilmiş sarımsak
  • Bir tutam tuz

Yapılışı:
Tüm malzemeleri karıştırın, kıvamı yoğun olursa birkaç damla su ekleyin.

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3. KARAMELİZE SOĞANLI SOS

Özellikle, et ve burger tariflerine farklı bir lezzet katar.

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Malzemeler:

  • 2 adet kuru soğan
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı esmer şeker
  • 2 yemek kaşığı krema (veya yoğurt)
  • Tuz, karabiber

Yapılışı:
Soğanları ince doğrayın ve zeytinyağında yavaş yavaş karamelize edin (15–20 dk). Esmer şekeri ekleyin, 2 dk daha pişirin. Ocaktan alınca kremayla karıştırın.

AFİYET OLSUN!

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Anahtar Kelimeler:
sos tarifi hamburger köfte sos
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