YEMEK

Kolay tatlı tarifleri: Her çeşitten yapımı kolay enfes tatlı tarifleri

Deniz Barış Deniz Barış
TARİFLER HABERLERİ  | 21.11.2018 13:43 | Son Güncelleme

Kolay tatlı tarifleri, sizlere tatlı krizleriniz anında yardımcı olmak için hazırlandı. Tatlılar, yemesi kadar yapması da zevkli olan yiyeceklerdir. Sütlüsü, şerbetlisi, çikolatalısı, meyvelisi, dondurma ilaveli, sıcak veya soğuk servis edileni gibi birçok çeşidi vardır tatlıların. Genelde misafirler ya da özel günler için hazırladığımız fakat bazen sadece kendimizi şımartmak için yaptığımız bu lezzet şölenleri için örnek olarak en kolay tatlı tarifleri derledik. İşte kolay tatlı tarifleri...

Kolay tatlı tarifleri: Her çeşitten yapımı kolay enfes tatlı tarifleri

Tatlılar, günün her saatinde keyifle tükettiğimiz birçok çeşidi olan yiyeceklerdir. Sütlü tatlı, şerbetli tatlı, dondurmalı tatlı çeşitleri, meyveli, çikolatalı tatlılar, yapması kolay ve evinizdeki malzemeler ile yapabileceğiniz pratik tatlı tarifleri sizlere fikir vermek için derlendi. Tatlıların yapması da yemesi de keyiflidir. İster misafirlerinize ikram etmek için ister özel günleriniz için olsun ya da sadece kendinize, anlık tatlı krizleriniz için olsun, kolay tatlı tarifleri içinden biri mutlaka size göredir. İşte püf noktaları ile yapması pratik ve kolay tatlı tarifleri...

KOLAY TATLI TARİFLERİ

Kolay tatlı tarifleri için sizlere birer örnek olarak beş adet farklı tatlı tarifi hazırladık. Ayrıca tatlı tarifleri devamında yer alan kartlar sayesinde beş dakikada hazır tatlı tarifleri, çok iddialı 15 tatlı tarifi, tek lokmalık 15 mini tatlı tarifi, 7 özel tatlı tarifi, en güzel tatlı tarifleri içinden sizin zevkinize uygun muhakkak bir tatlı tarifi bulabilirsiniz.

TARÇINLI BARDAK KEKİ TARİFİ

Malzeme Listesi

2 yemek kaşığı elma püresi
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 yemek kaşığı kreması alınmış süt
1/4 çay kaşığı vanilin
4 yemek kaşığı un
2,5 çay bardağı esmer şeker
3/4 çay kaşığı tarçın
1/4 çay kaşığı kabartma tozu
1/8 çay kaşığı tuz
1 yemek kaşığı yumuşak krem peynir
2 yemek kaşığı pudra şekeri
1 çay kaşığı süt

tatlı-tarifleri

Yapılışı

Tarifimiz bir kişilik olarak hazırlanmıştır. Beş dakika hazır hale gelecek tatlımız için ilk olarak bir kapta krem peyniri, pudra şekeri ve sütü pürüzsüz hale gelince kadar çırpıyoruz. Sonra bir fincan içine kekin tüm malzemelerini koyup çatal yardımıyla iyice karıştırıyoruz. Daha sonra mikrodalganın en yüksek ayarında bir dakikaya ayarlayarak keki pişiriyoruz. Kekin piştiğini kontrol ettikten sonra üzerine başta hazırladığımız krem peynirli kremayı sürüyoruz. İsterseniz üzerine meyve dilimleri de ekleyebilirsiniz.

Püf Noktası

Kek tamamen pişmemişse mikrodalga fırında biraz daha pişirebilirsiniz.

5 Dakikada Hazır, Acil Durumlara Çare 21 Lezzetli Tatlı5 Dakikada Hazır, Acil Durumlara Çare 21 Lezzetli Tatlı

MEYVELİ PİZZA TARİFİ

Pizzayı zaten çok seviyor ve tüketiyoruz. Bir de onun meyvelisini ve tatlı olanını deneyelim isterseniz. 8-10 kişilik meyveli pizza için gerekli malzemeler şöyle;

Malzeme Listesi

220 gr un
1/2 çay kaşığı kabartma tozu
1/4 çay kaşığı karbonat
1/4 çay kaşığı tuz
150 gr toz şeker
115 gr oda sıcaklığında tereyağı
1 adet yumurta
225 gr krem peynir
50 gr pudra şekeri
2 çay kaşığı vanilya
göz kararı mevsim meyveleri
1/4 su bardağı kayısı ya da ayva reçeli suyu
1 yemek kaşığı su

tatlı-tarifleri

Yapılışı

Meyveli pizza için ilk olarak un, karbonat, kabartmaz tozu ve tuzu bir kapta karıştırıyoruz. Başka bir kapta ise şeker ve tereyağını, krema kıvamına gelene kadar çırpıyoruz. Bunların üzerine yumurta ve bir çay kaşığı vanilya ekleyerek çırpmaya devam ediyoruz. Son olarak da üzerine unlu karışımı yavaş yavaş ilave ediyoruz ve hamur kıvamına gelene kadar yoğuruyoruz.

Fırını 180 dereceye ayarladıktan sonra yağlı kağıt serdiğimizi kalıbımızı yağlayıp hamuru elimizle iyice yayıyoruz. 180 derecede 15-20 dakika kadar pişiriyoruz. Pişmesinden sonra soğuması için bir kenara alıyoruz.

Diğer yandan krem peynir, pudra şekeri ve bir kaşık vanilyayı karıştırdıktan sonra soğuyan pizza hamurunun üzerine sürüyoruz. Üzerine zevkinize göre meyveleri dizdikten sonra ayva ya da kayısı suyunu üzerlerine bolca sürüyoruz. Buzdolabında bu şekilde yarım saat kadar beklettikten sonra meyveli pizzanın hazır olacak.

Püf Noktası

Pizza hamuru biraz cıvık olabilir ama sakın üzerine daha fazla un eklemeyin.

İnceldiği yerden kopsun! Birbirinden iddialı 10 tatlı tarifiİnceldiği yerden kopsun! Birbirinden iddialı 10 tatlı tarifi

MEYVELİ MİNİ TART TARİFİ

Hazır olarak marketlerde bulabileceğiniz tart karışımı ile hazırlayabileceğiniz kolay bir tatlı tarifi. Yaklaşık 12 kişilik için gerekli malzemeler şöyle;

Malzeme Listesi

2 paket tart karışımı
4 su bardağı meyve (istediğiniz meyveleri kullanabilirsiniz)
1 adet yumurta

tatlı-tarifleri

Yapılışı

İlk olarak fırını 180 dereceye ayarlıyoruz. Sonrasında ise 12 adet pişirme kabını yağlayın.

Marketten hazır olarak temin ettiğimiz tart karışımını pakette yazılan gibi hazırlıyoruz. Sonra bunu 10 santimetrelik yuvarlaklar olacak şekilde kesin. Her parçayı kalıbın dibine doğru bastırarak yerleştirdikten sonra kapların dörtte birini meyve ile doldurun. Daha sonra kalan hamurla üzerlerini örtün. Kafes şeklinde kapak yapmak isterseniz hamuru şeritler halinde kesin ve kafes biçimine getirin. Daha sonra kapak olarak kullanacağınız hamuru tepsideki hamurların üzerine koyun ve yanlarından hafifçe bastırın.

Yumurtayı çırpın ve bir fırça yardımı ile keklerin üzerine güzelce sürün. 25-30 dakika boyunca pişirin.

Pişirdikten sonra fırından alın ve 15 dakika boyunca dinlenmesine izin verin. Bir bıçak yardımıyla kekleri kalıptan çıkartın. Sıcak olarak servis edin.

Ev Partileri İçin Tek Lokmalık 15 Mini TatlıEv Partileri İçin Tek Lokmalık 15 Mini Tatlı

FRAMBUAZLI YOĞURT TATLISI TARİFİ

Lezzeti bol fakat hazırlaması kolay hafif bir tatlı tarifi. 2 kişilik için gereken malzemeler şöyle;

Malzeme Listesi

1,5 su bardağı yağsız yoğurt
2 yemek kaşığı krema
3/4 su bardağı frambuaz
1,5 yemek kaşığı toz tatlandırıcı
1 paket vanilya

tatlı-tarifleri

Yapılışı

İlk olarak yoğurt, krema, tatlandırıcı ve vanilyayı bir kasede çırpıyoruz. Sonra frambuazlardan birkaç tane ayırıp kalanını mutfak robotunda püre haline getiyoruz. Frambuaz püresini yoğurt karışımına ekleyip karıştırın ve servis kaselerine paylaştırın. Diğer ayırdığımız frambuazlarla üzerini süsleyip 1 saat buzdolabında soğutun. Dilerseniz üzerine ayrıca bitter çikolata serpiştirip servis yapın.

Ağzının tadını bilenler için özel hazırlanmış 7 farklı tatlıAğzının tadını bilenler için özel hazırlanmış 7 farklı tatlı

KIBRIS TATLISI TARİFİ

Malzemeler

Kek Malzemeleri:
4 yumurta
1 kahve fincanı toz şeker
Yarım su bardağı çekilmiş ceviz
1 su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı galeta unu
1 su bardağı hindistan cevizi
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu

Şerbeti İçin:
2 su bardağı su
2 su bardağı toz şeker

Kreması için:
1 litre süt
2 yemek kaşığı nişasta
2 yemek kaşığı un
1 çay bardağı toz şeker
1 paket toz krem şanti
1 paket vanilya

Üzeri için: Toz Antep fıstığı

Yapılışı

İlk olarak tatlının şerbetini hazırlayalım. Toz şeker ve suyu bir kaba alarak karıştıralım. Sonrasında kaynamaya bırakalım. Kaynadıktan sonra 2 dakika daha bekleyip ocaktan alalım ve soğuması için bir kenara ayıralım.

Sonrasında kek kısmına geçelim. Yumurta ve toz şekeri iyice çırpalım. Sıvıyağı ekleyerek karıştırmaya devam edelim. Üzerine kuru malzemeleri ekleyelim. Son olarak cevizi de ekleyerek son kez karıştıralım.

Kalıbı yağladıktan sonra karışımı dökelim ve 180 derecede 35-40 dakikada pişirin. Fırından çıkardıktan sonra soğumaya bırakın. Kek soğurken biz muhallebiyi hazırlayabiliriz. Bunun için süt, nişasta, un ve toz şekeri iyice karıştırarak kıvamı gelene kadar pişirin. Bunu da ılımaya alalım.

Ilıyan kekin üzerine kürdanla delikler açarak şerbeti dökelim. Kek, şerbeti çektikten sonra muhallebiyi üzerine yayarak sürelim. En son olarak ise Antep fıstığı serperek servis edelim.

Hafta sonu ağzınızı tatlandıracak en güzel tatlı tarifleriHafta sonu ağzınızı tatlandıracak en güzel tatlı tarifleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tatlı tarifleri kolay tatlı tarifleri

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu Cengiz Baykal hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncu Cengiz Baykal hayatını kaybetti!

Fazıl Say'a yorum yazan Hakan Hatipoğlu sosyal medyanın diline düştü

Fazıl Say'a yorum yazan Hakan Hatipoğlu sosyal medyanın diline düştü

Ciciş Esra'dan 'Kıskananlar çatlasın' pozu

Ciciş Esra'dan 'Kıskananlar çatlasın' pozu

Evinizden eksik etmeyin! Vücuttaki tüm iltihabı söküyor

Evinizden eksik etmeyin! Vücuttaki tüm iltihabı söküyor

Demlikte kalan son çayı dökmeyin! Her derde deva oluyor

Demlikte kalan son çayı dökmeyin! Her derde deva oluyor

Yemeden önce yıkamanız gereken 5 ürün

Yemeden önce yıkamanız gereken 5 ürün

İlginizi Çekebilir

Sütlü irmik tatlısı nasıl yapılır? Hafif ve pratik farklı sütlü irmik tatlısı tarifleri (videolu anlatım)

Sütlü irmik tatlısı nasıl yapılır? Hafif ve pratik farklı sütlü irmik tatlısı tarifleri (videolu anlatım)

Un kurabiyesi tarifi: En kolay ve nefis bir un kurabiyesi nasıl yapılır? (Videolu anlatım)

Un kurabiyesi tarifi: En kolay ve nefis bir un kurabiyesi nasıl yapılır? (Videolu anlatım)

Trileçe tarifi - Püf noktaları ile nefis karamelli trileçe tarifi (Videolu anlatım)

Trileçe tarifi - Püf noktaları ile nefis karamelli trileçe tarifi (Videolu anlatım)

Kurabiye tarifleri: Yapımı kolay, tadı nefis tatlı ve tuzlu kurabiye tarifleri

Kurabiye tarifleri: Yapımı kolay, tadı nefis tatlı ve tuzlu kurabiye tarifleri

Poğaça tarifleri - Yapımı kolay, çeşitli nefis poğaça tarifleri

Poğaça tarifleri - Yapımı kolay, çeşitli nefis poğaça tarifleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski Kaşarlı Palmiye Kurabiye

Eski Kaşarlı Palmiye Kurabiye

İrmikli tatlı tarifleri: Sütlüsü, şerbetlisi çeşitli irmikli tatlılar için pratik tarifler (Videolu anlatım)

İrmikli tatlı tarifleri: Sütlüsü, şerbetlisi çeşitli irmikli tatlılar için pratik tarifler (Videolu anlatım)

İrmik helvası tarifi: Sütsüz ya da sütlü irmik helvası nasıl yapılır?

İrmik helvası tarifi: Sütsüz ya da sütlü irmik helvası nasıl yapılır?

Bal Kabaklı Damla Sakızlı Muhallebi

Bal Kabaklı Damla Sakızlı Muhallebi

Yoğurt çorbası tarifi: İçinizi ısıtacak lezzetli yoğurt çorbası nasıl yapılır? (videolu anlatım)

Yoğurt çorbası tarifi: İçinizi ısıtacak lezzetli yoğurt çorbası nasıl yapılır? (videolu anlatım)

Börek tarifi: Videolu anlatımı ile yapımı kolay çeşitli börek tarifi

Börek tarifi: Videolu anlatımı ile yapımı kolay çeşitli börek tarifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.