Kolay tatlı tarifleri: Her çeşitten yapımı kolay enfes tatlı tarifleri

Tatlılar, günün her saatinde keyifle tükettiğimiz birçok çeşidi olan yiyeceklerdir. Sütlü tatlı, şerbetli tatlı, dondurmalı tatlı çeşitleri, meyveli, çikolatalı tatlılar, yapması kolay ve evinizdeki malzemeler ile yapabileceğiniz pratik tatlı tarifleri sizlere fikir vermek için derlendi. Tatlıların yapması da yemesi de keyiflidir. İster misafirlerinize ikram etmek için ister özel günleriniz için olsun ya da sadece kendinize, anlık tatlı krizleriniz için olsun, kolay tatlı tarifleri içinden biri mutlaka size göredir. İşte püf noktaları ile yapması pratik ve kolay tatlı tarifleri... KOLAY TATLI TARİFLERİ Kolay tatlı tarifleri için sizlere birer örnek olarak beş adet farklı tatlı tarifi hazırladık. Ayrıca tatlı tarifleri devamında yer alan kartlar sayesinde beş dakikada hazır tatlı tarifleri, çok iddialı 15 tatlı tarifi, tek lokmalık 15 mini tatlı tarifi, 7 özel tatlı tarifi, en güzel tatlı tarifleri içinden sizin zevkinize uygun muhakkak bir tatlı tarifi bulabilirsiniz. TARÇINLI BARDAK KEKİ TARİFİ Malzeme Listesi 2 yemek kaşığı elma püresi

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı kreması alınmış süt

1/4 çay kaşığı vanilin

4 yemek kaşığı un

2,5 çay bardağı esmer şeker

3/4 çay kaşığı tarçın

1/4 çay kaşığı kabartma tozu

1/8 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı yumuşak krem peynir

2 yemek kaşığı pudra şekeri

1 çay kaşığı süt

Yapılışı Tarifimiz bir kişilik olarak hazırlanmıştır. Beş dakika hazır hale gelecek tatlımız için ilk olarak bir kapta krem peyniri, pudra şekeri ve sütü pürüzsüz hale gelince kadar çırpıyoruz. Sonra bir fincan içine kekin tüm malzemelerini koyup çatal yardımıyla iyice karıştırıyoruz. Daha sonra mikrodalganın en yüksek ayarında bir dakikaya ayarlayarak keki pişiriyoruz. Kekin piştiğini kontrol ettikten sonra üzerine başta hazırladığımız krem peynirli kremayı sürüyoruz. İsterseniz üzerine meyve dilimleri de ekleyebilirsiniz. Püf Noktası Kek tamamen pişmemişse mikrodalga fırında biraz daha pişirebilirsiniz. 5 Dakikada Hazır, Acil Durumlara Çare 21 Lezzetli Tatlı MEYVELİ PİZZA TARİFİ Pizzayı zaten çok seviyor ve tüketiyoruz. Bir de onun meyvelisini ve tatlı olanını deneyelim isterseniz. 8-10 kişilik meyveli pizza için gerekli malzemeler şöyle; Malzeme Listesi 220 gr un

1/2 çay kaşığı kabartma tozu

1/4 çay kaşığı karbonat

1/4 çay kaşığı tuz

150 gr toz şeker

115 gr oda sıcaklığında tereyağı

1 adet yumurta

225 gr krem peynir

50 gr pudra şekeri

2 çay kaşığı vanilya

göz kararı mevsim meyveleri

1/4 su bardağı kayısı ya da ayva reçeli suyu

1 yemek kaşığı su

Yapılışı Meyveli pizza için ilk olarak un, karbonat, kabartmaz tozu ve tuzu bir kapta karıştırıyoruz. Başka bir kapta ise şeker ve tereyağını, krema kıvamına gelene kadar çırpıyoruz. Bunların üzerine yumurta ve bir çay kaşığı vanilya ekleyerek çırpmaya devam ediyoruz. Son olarak da üzerine unlu karışımı yavaş yavaş ilave ediyoruz ve hamur kıvamına gelene kadar yoğuruyoruz. Fırını 180 dereceye ayarladıktan sonra yağlı kağıt serdiğimizi kalıbımızı yağlayıp hamuru elimizle iyice yayıyoruz. 180 derecede 15-20 dakika kadar pişiriyoruz. Pişmesinden sonra soğuması için bir kenara alıyoruz. Diğer yandan krem peynir, pudra şekeri ve bir kaşık vanilyayı karıştırdıktan sonra soğuyan pizza hamurunun üzerine sürüyoruz. Üzerine zevkinize göre meyveleri dizdikten sonra ayva ya da kayısı suyunu üzerlerine bolca sürüyoruz. Buzdolabında bu şekilde yarım saat kadar beklettikten sonra meyveli pizzanın hazır olacak. Püf Noktası Pizza hamuru biraz cıvık olabilir ama sakın üzerine daha fazla un eklemeyin.

İnceldiği yerden kopsun! Birbirinden iddialı 10 tatlı tarifi MEYVELİ MİNİ TART TARİFİ Hazır olarak marketlerde bulabileceğiniz tart karışımı ile hazırlayabileceğiniz kolay bir tatlı tarifi. Yaklaşık 12 kişilik için gerekli malzemeler şöyle; Malzeme Listesi 2 paket tart karışımı

4 su bardağı meyve (istediğiniz meyveleri kullanabilirsiniz)

1 adet yumurta Yapılışı İlk olarak fırını 180 dereceye ayarlıyoruz. Sonrasında ise 12 adet pişirme kabını yağlayın. Marketten hazır olarak temin ettiğimiz tart karışımını pakette yazılan gibi hazırlıyoruz. Sonra bunu 10 santimetrelik yuvarlaklar olacak şekilde kesin. Her parçayı kalıbın dibine doğru bastırarak yerleştirdikten sonra kapların dörtte birini meyve ile doldurun. Daha sonra kalan hamurla üzerlerini örtün. Kafes şeklinde kapak yapmak isterseniz hamuru şeritler halinde kesin ve kafes biçimine getirin. Daha sonra kapak olarak kullanacağınız hamuru tepsideki hamurların üzerine koyun ve yanlarından hafifçe bastırın. Yumurtayı çırpın ve bir fırça yardımı ile keklerin üzerine güzelce sürün. 25-30 dakika boyunca pişirin. Pişirdikten sonra fırından alın ve 15 dakika boyunca dinlenmesine izin verin. Bir bıçak yardımıyla kekleri kalıptan çıkartın. Sıcak olarak servis edin.

Ev Partileri İçin Tek Lokmalık 15 Mini Tatlı FRAMBUAZLI YOĞURT TATLISI TARİFİ Lezzeti bol fakat hazırlaması kolay hafif bir tatlı tarifi. 2 kişilik için gereken malzemeler şöyle; Malzeme Listesi 1,5 su bardağı yağsız yoğurt

2 yemek kaşığı krema

3/4 su bardağı frambuaz

1,5 yemek kaşığı toz tatlandırıcı

1 paket vanilya Yapılışı İlk olarak yoğurt, krema, tatlandırıcı ve vanilyayı bir kasede çırpıyoruz. Sonra frambuazlardan birkaç tane ayırıp kalanını mutfak robotunda püre haline getiyoruz. Frambuaz püresini yoğurt karışımına ekleyip karıştırın ve servis kaselerine paylaştırın. Diğer ayırdığımız frambuazlarla üzerini süsleyip 1 saat buzdolabında soğutun. Dilerseniz üzerine ayrıca bitter çikolata serpiştirip servis yapın. Ağzının tadını bilenler için özel hazırlanmış 7 farklı tatlı KIBRIS TATLISI TARİFİ Malzemeler Kek Malzemeleri:

4 yumurta

1 kahve fincanı toz şeker

Yarım su bardağı çekilmiş ceviz

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı galeta unu

1 su bardağı hindistan cevizi

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu Şerbeti İçin:

2 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker Kreması için:

1 litre süt

2 yemek kaşığı nişasta

2 yemek kaşığı un

1 çay bardağı toz şeker

1 paket toz krem şanti

1 paket vanilya