Kolay tatlı tarifleri: Her çeşitten yapımı kolay enfes tatlı tarifleri

Tatlılar, günün her saatinde keyifle tükettiğimiz birçok çeşidi olan yiyeceklerdir. Sütlü tatlı, şerbetli tatlı, dondurmalı tatlı çeşitleri, meyveli, çikolatalı tatlılar, yapması kolay ve evinizdeki malzemeler ile yapabileceğiniz pratik tatlı tarifleri sizlere fikir vermek için derlendi. Tatlıların yapması da yemesi de keyiflidir. İster misafirlerinize ikram etmek için ister özel günleriniz için olsun ya da sadece kendinize, anlık tatlı krizleriniz için olsun, kolay tatlı tarifleri içinden biri mutlaka size göredir. İşte püf noktaları ile yapması pratik ve kolay tatlı tarifleri...
Kolay tatlı tarifleri için sizlere birer örnek olarak beş adet farklı tatlı tarifi hazırladık. Ayrıca tatlı tarifleri devamında yer alan kartlar sayesinde beş dakikada hazır tatlı tarifleri, çok iddialı 15 tatlı tarifi, tek lokmalık 15 mini tatlı tarifi, 7 özel tatlı tarifi, en güzel tatlı tarifleri içinden sizin zevkinize uygun muhakkak bir tatlı tarifi bulabilirsiniz.
Malzeme Listesi
2 yemek kaşığı elma püresi
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 yemek kaşığı kreması alınmış süt
1/4 çay kaşığı vanilin
4 yemek kaşığı un
2,5 çay bardağı esmer şeker
3/4 çay kaşığı tarçın
1/4 çay kaşığı kabartma tozu
1/8 çay kaşığı tuz
1 yemek kaşığı yumuşak krem peynir
2 yemek kaşığı pudra şekeri
1 çay kaşığı süt
Yapılışı
Tarifimiz bir kişilik olarak hazırlanmıştır. Beş dakika hazır hale gelecek tatlımız için ilk olarak bir kapta krem peyniri, pudra şekeri ve sütü pürüzsüz hale gelince kadar çırpıyoruz. Sonra bir fincan içine kekin tüm malzemelerini koyup çatal yardımıyla iyice karıştırıyoruz. Daha sonra mikrodalganın en yüksek ayarında bir dakikaya ayarlayarak keki pişiriyoruz. Kekin piştiğini kontrol ettikten sonra üzerine başta hazırladığımız krem peynirli kremayı sürüyoruz. İsterseniz üzerine meyve dilimleri de ekleyebilirsiniz.
Püf Noktası
Kek tamamen pişmemişse mikrodalga fırında biraz daha pişirebilirsiniz.
Pizzayı zaten çok seviyor ve tüketiyoruz. Bir de onun meyvelisini ve tatlı olanını deneyelim isterseniz. 8-10 kişilik meyveli pizza için gerekli malzemeler şöyle;
Malzeme Listesi
220 gr un
1/2 çay kaşığı kabartma tozu
1/4 çay kaşığı karbonat
1/4 çay kaşığı tuz
150 gr toz şeker
115 gr oda sıcaklığında tereyağı
1 adet yumurta
225 gr krem peynir
50 gr pudra şekeri
2 çay kaşığı vanilya
göz kararı mevsim meyveleri
1/4 su bardağı kayısı ya da ayva reçeli suyu
1 yemek kaşığı su
Yapılışı
Meyveli pizza için ilk olarak un, karbonat, kabartmaz tozu ve tuzu bir kapta karıştırıyoruz. Başka bir kapta ise şeker ve tereyağını, krema kıvamına gelene kadar çırpıyoruz. Bunların üzerine yumurta ve bir çay kaşığı vanilya ekleyerek çırpmaya devam ediyoruz. Son olarak da üzerine unlu karışımı yavaş yavaş ilave ediyoruz ve hamur kıvamına gelene kadar yoğuruyoruz.
Fırını 180 dereceye ayarladıktan sonra yağlı kağıt serdiğimizi kalıbımızı yağlayıp hamuru elimizle iyice yayıyoruz. 180 derecede 15-20 dakika kadar pişiriyoruz. Pişmesinden sonra soğuması için bir kenara alıyoruz.
Diğer yandan krem peynir, pudra şekeri ve bir kaşık vanilyayı karıştırdıktan sonra soğuyan pizza hamurunun üzerine sürüyoruz. Üzerine zevkinize göre meyveleri dizdikten sonra ayva ya da kayısı suyunu üzerlerine bolca sürüyoruz. Buzdolabında bu şekilde yarım saat kadar beklettikten sonra meyveli pizzanın hazır olacak.
Püf Noktası
Pizza hamuru biraz cıvık olabilir ama sakın üzerine daha fazla un eklemeyin.
Hazır olarak marketlerde bulabileceğiniz tart karışımı ile hazırlayabileceğiniz kolay bir tatlı tarifi. Yaklaşık 12 kişilik için gerekli malzemeler şöyle;
Malzeme Listesi
2 paket tart karışımı
4 su bardağı meyve (istediğiniz meyveleri kullanabilirsiniz)
1 adet yumurta
Yapılışı
İlk olarak fırını 180 dereceye ayarlıyoruz. Sonrasında ise 12 adet pişirme kabını yağlayın.
Marketten hazır olarak temin ettiğimiz tart karışımını pakette yazılan gibi hazırlıyoruz. Sonra bunu 10 santimetrelik yuvarlaklar olacak şekilde kesin. Her parçayı kalıbın dibine doğru bastırarak yerleştirdikten sonra kapların dörtte birini meyve ile doldurun. Daha sonra kalan hamurla üzerlerini örtün. Kafes şeklinde kapak yapmak isterseniz hamuru şeritler halinde kesin ve kafes biçimine getirin. Daha sonra kapak olarak kullanacağınız hamuru tepsideki hamurların üzerine koyun ve yanlarından hafifçe bastırın.
Yumurtayı çırpın ve bir fırça yardımı ile keklerin üzerine güzelce sürün. 25-30 dakika boyunca pişirin.
Pişirdikten sonra fırından alın ve 15 dakika boyunca dinlenmesine izin verin. Bir bıçak yardımıyla kekleri kalıptan çıkartın. Sıcak olarak servis edin.
Lezzeti bol fakat hazırlaması kolay hafif bir tatlı tarifi. 2 kişilik için gereken malzemeler şöyle;
Malzeme Listesi
1,5 su bardağı yağsız yoğurt
2 yemek kaşığı krema
3/4 su bardağı frambuaz
1,5 yemek kaşığı toz tatlandırıcı
1 paket vanilya
Yapılışı
İlk olarak yoğurt, krema, tatlandırıcı ve vanilyayı bir kasede çırpıyoruz. Sonra frambuazlardan birkaç tane ayırıp kalanını mutfak robotunda püre haline getiyoruz. Frambuaz püresini yoğurt karışımına ekleyip karıştırın ve servis kaselerine paylaştırın. Diğer ayırdığımız frambuazlarla üzerini süsleyip 1 saat buzdolabında soğutun. Dilerseniz üzerine ayrıca bitter çikolata serpiştirip servis yapın.
Malzemeler
Kek Malzemeleri:
4 yumurta
1 kahve fincanı toz şeker
Yarım su bardağı çekilmiş ceviz
1 su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı galeta unu
1 su bardağı hindistan cevizi
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
Şerbeti İçin:
2 su bardağı su
2 su bardağı toz şeker
Kreması için:
1 litre süt
2 yemek kaşığı nişasta
2 yemek kaşığı un
1 çay bardağı toz şeker
1 paket toz krem şanti
1 paket vanilya
Üzeri için: Toz Antep fıstığı
Yapılışı
İlk olarak tatlının şerbetini hazırlayalım. Toz şeker ve suyu bir kaba alarak karıştıralım. Sonrasında kaynamaya bırakalım. Kaynadıktan sonra 2 dakika daha bekleyip ocaktan alalım ve soğuması için bir kenara ayıralım.
Sonrasında kek kısmına geçelim. Yumurta ve toz şekeri iyice çırpalım. Sıvıyağı ekleyerek karıştırmaya devam edelim. Üzerine kuru malzemeleri ekleyelim. Son olarak cevizi de ekleyerek son kez karıştıralım.
Kalıbı yağladıktan sonra karışımı dökelim ve 180 derecede 35-40 dakikada pişirin. Fırından çıkardıktan sonra soğumaya bırakın. Kek soğurken biz muhallebiyi hazırlayabiliriz. Bunun için süt, nişasta, un ve toz şekeri iyice karıştırarak kıvamı gelene kadar pişirin. Bunu da ılımaya alalım.
Ilıyan kekin üzerine kürdanla delikler açarak şerbeti dökelim. Kek, şerbeti çektikten sonra muhallebiyi üzerine yayarak sürelim. En son olarak ise Antep fıstığı serperek servis edelim.
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