Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Kolombiya’da ilginç olay! Rüşvet aldığı anlaşılan polis memuru yakalanmamak için parayı yutunca hastanelik oldu

Kolombiya’da ilginç olay! Rüşvet aldığı anlaşılan polis memuru yakalanmamak için parayı yutunca hastanelik oldu

16.06.2023 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kolombiya’da bir polis memuru yakaladığı iş insanını tutuklamamak için rüşvet aldı. Rüşvet aldığı anlaşılan polis memuru yakayı kurtarmak için ilginç bir yol seçti ve rüşvet olarak verilen parayı yuttu. Delilleri yok ederek tutuklanmaktan kurtulmak isteyen polis memuru hastanelik oldu.

Kolombiya’da ismi açıklanmayan bir polis memuru yakaladığı iş insanının tutuklanmaması için kendisine verdiği rüşveti kabul etti. Tutuklanmaktan kurtulan adamın polisi yolsuzlukla mücadele birimine ihbar etmesinden sonra polis memuru tutuklandı. Rüşvet aldığı ortaya çıkan polis memuru hakkındaki suçlamaları reddederken delil bırakmamak için parayı yedi.

ACİL SERVİSE GÖTÜRÜLDÜ

kapak5

The Guardian’da yer alan habere göre, yolsuzlukla mücadele müfettişleri polis memurunu sorgulamak için geldiğinde rüşvet alan polis 50 bin peso (yaklaşık 21 bin 775 TL) parayı yuttu. Polis memuru paralardan dolayı boğulmak üzereyken acil servise götürüldü.

kapak7

Hastaneye kaldırılan polis memuru tedavi altına alındı. Doktorlar 50 bin pesoyu memurun midesinden çıkartarak tedavi etti.

İlginizi Çekebilir

Tutuklanmamak için cinsel ilişki teklif etti

Tutuklanmamak için cinsel ilişki teklif etti

 27 yıl sonra ihanetle yüzleşti! Kızının biyolojik babası tanıdık çıktı

27 yıl sonra ihanetle yüzleşti! Kızının biyolojik babası tanıdık çıktı

 Gelinin ihanetini damat düğünde ifşa etti! Görüntüleri gösterince...

Gelinin ihanetini damat düğünde ifşa etti! Görüntüleri gösterince...

 “Tutuklanmayacak kadar güzelim” demişti! Beklediği gibi olmadı

“Tutuklanmayacak kadar güzelim” demişti! Beklediği gibi olmadı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evi temizlerken çuval çuval para bulduEvi temizlerken çuval çuval para buldu
Karısı ve sevgilisini aynı yatakta bastı! Yasak aşkı böyle ifşa ettiKarısı ve sevgilisini aynı yatakta bastı! Yasak aşkı böyle ifşa etti
Bebeğini kreşten aldı! Yüzündeki çizikleri görünce dehşete kapıldıBebeğini kreşten aldı! Yüzündeki çizikleri görünce dehşete kapıldı
Anahtar Kelimeler:
polis Kolombiya rüşvet

En Çok Okunan Trend Haberler

Köpeğine tecavüz ederken yakalanmıştı! Savunması kan dondurdu

Köpeğine tecavüz ederken yakalanmıştı! Savunması kan dondurdu

Gelinin ihanetini damat düğünde ifşa etti! Görüntüleri gösterince...

Gelinin ihanetini damat düğünde ifşa etti! Görüntüleri gösterince...

Sosyal medyada gündem yarattı! İzleyenler gözlerine inanamadı

Sosyal medyada gündem yarattı! İzleyenler gözlerine inanamadı

Yere çömelip plajda suşi yedi! Bikinisiyle oturuşu gündem yarattı

Yere çömelip plajda suşi yedi! Bikinisiyle oturuşu gündem yarattı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dansın dozunu kaçırdı! Seyircinin kolunu kırdı

Dansın dozunu kaçırdı! Seyircinin kolunu kırdı

Sokak modasının yükselen yıldızı! Puma'da %35'e varan indirim

Sokak modasının yükselen yıldızı! Puma'da %35'e varan indirim

Tuvalete girdiğinde gördüğü manzaraya inanamadı! Tam 22 kilo...

Tuvalete girdiğinde gördüğü manzaraya inanamadı! Tam 22 kilo...

Katılamadığı düğüne bulduğu çözümle damga vurdu

Katılamadığı düğüne bulduğu çözümle damga vurdu

Efsanevi termos markası Stanley'de indirim! Yanınızdan ayıramayacaksınız

Efsanevi termos markası Stanley'de indirim! Yanınızdan ayıramayacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.