Kolombiya’da ilginç olay! Rüşvet aldığı anlaşılan polis memuru yakalanmamak için parayı yutunca hastanelik oldu

Kolombiya’da ismi açıklanmayan bir polis memuru yakaladığı iş insanının tutuklanmaması için kendisine verdiği rüşveti kabul etti. Tutuklanmaktan kurtulan adamın polisi yolsuzlukla mücadele birimine ihbar etmesinden sonra polis memuru tutuklandı. Rüşvet aldığı ortaya çıkan polis memuru hakkındaki suçlamaları reddederken delil bırakmamak için parayı yedi.

ACİL SERVİSE GÖTÜRÜLDÜ

The Guardian’da yer alan habere göre, yolsuzlukla mücadele müfettişleri polis memurunu sorgulamak için geldiğinde rüşvet alan polis 50 bin peso (yaklaşık 21 bin 775 TL) parayı yuttu. Polis memuru paralardan dolayı boğulmak üzereyken acil servise götürüldü.

Hastaneye kaldırılan polis memuru tedavi altına alındı. Doktorlar 50 bin pesoyu memurun midesinden çıkartarak tedavi etti.