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Damat düğünde karısının ihanetini ifşa etti! Gelinin başka bir adamla öpüştüğü anları gösterince davetliler şoke oldu

16.06.2023 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede viral olan görüntülerde damat düğün töreni sırasında gelinin ihanetini ifşa etti. Nikah memurunun “İtirazı olan var mı” sorusuna elini kaldıran damat dev ekranda gelinin başka bir adamla öpüştüğü fotoğrafları paylaştı. Görüntüler davetlileri ve gelini şoke etti.

Damat düğünde karısının ihanetini ifşa etti! Gelinin başka bir adamla öpüştüğü anları gösterince davetliler şoke oldu

Sosyal medyada paylaşılan bir düğün törenine ait görüntüler kısa sürede gündem yaratmayı başardı. Bir damat müstakbel eşinin kendisini aldattığını öğrenince düğün günlerine kadar bekledi ve davetlilerin gözü önünde ihaneti ifşa etti. Nikah memurunun konuklara evliliğe dair itirazı olup olmadığını sorduğunda damat elini kaldırdı ve gelinin başka bir adamı öptüğü videoyu gösterdi.

GÖRDÜKLERİNE İNANAMADILAR

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Düğüne gelen konuklara teşekkür ederek öze başlayan damat, “Seni seviyorum bebeğim. Seni gerçekten seviyorum. Seninle konuşmak istediğim bir şey var ama bunu ifade edecek kelimeleri bulamadım. Bu yüzden, bunu sana anlatmanın en iyi yolunun, göstermek olduğuna karar verdim" dedi. Ardından ise damat gelini ve davetlileri ihanet görüntüleriyle başbaşa bıraktı.

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