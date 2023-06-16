27 yıl sonra ihanetle yüzleşti! Kızının biyolojik babasının amcasının oğlu çıktı... İkili masraf davasına tutuştu

Gana’da yaşayan bir adam 27 yıldır evli olduğu karısının ihanetini yıllar sonra öğrendi. İsmi açıklanmayan aynı zamanda karısının en küçük kızının biyolojik babası olmadığını itiraf etmesi üzerine büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Adam kızının gerçek babasının öz amcasının oğlu olduğunu ve biyolojik babanın kızını geri almak istediğini söyleyerek duruma isyan etti.

MASRAF DAVASI BAŞLADI

Biyolojik babanın kızını geri almak istediğini belirten adam kendisinden de şu ana kadar kızı için yaptığı tüm masrafları hesaplamasını istedi. Kızı için bebeklikten bugüne kadar harcadığı tüm masrafları hesaplayarak biyolojik babaya bildirdiğini belirten adam diğer iki çocuğu için de DNA testi yaptıracağını söyledi.