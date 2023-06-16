Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. 27 yıl sonra ihanetle yüzleşti! Kızının biyolojik babasının amcasının oğlu çıktı... İkili masraf davasına tutuştu

27 yıl sonra ihanetle yüzleşti! Kızının biyolojik babasının amcasının oğlu çıktı... İkili masraf davasına tutuştu

16.06.2023 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gana’da yaşanan bir ihanet olayı ülke gündemine yerleşti. 27 yıllık karısının kendisini aldattığını yıllar sonra öğrenen adam bir de en küçük kızının biyolojik babasının kendisi olmadığını gerçeğiyle yüzleşti. İsmi açıklanmayan Ganalı adam şimdi biyolojik babaya masraf davası açtı.

27 yıl sonra ihanetle yüzleşti! Kızının biyolojik babasının amcasının oğlu çıktı... İkili masraf davasına tutuştu

Gana’da yaşayan bir adam 27 yıldır evli olduğu karısının ihanetini yıllar sonra öğrendi. İsmi açıklanmayan aynı zamanda karısının en küçük kızının biyolojik babası olmadığını itiraf etmesi üzerine büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Adam kızının gerçek babasının öz amcasının oğlu olduğunu ve biyolojik babanın kızını geri almak istediğini söyleyerek duruma isyan etti.

MASRAF DAVASI BAŞLADI

Biyolojik babanın kızını geri almak istediğini belirten adam kendisinden de şu ana kadar kızı için yaptığı tüm masrafları hesaplamasını istedi. Kızı için bebeklikten bugüne kadar harcadığı tüm masrafları hesaplayarak biyolojik babaya bildirdiğini belirten adam diğer iki çocuğu için de DNA testi yaptıracağını söyledi.

İlginizi Çekebilir

Damat hesabı ödeyemeyince kaçtı! Gelin adisyonla dava açtı

Damat hesabı ödeyemeyince kaçtı! Gelin adisyonla dava açtı

 Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

 Tıka basa yediler! İşler hesap ödemeye gelince...

Tıka basa yediler! İşler hesap ödemeye gelince...

Hiçbir şey yokmuş gibi yemeğini yedi! İşler hesabı ödemeye gelince...

Hiçbir şey yokmuş gibi yemeğini yedi! İşler hesabı ödemeye gelince...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tuvalete girdiğinde gördüğü manzaraya inanamadı! Tam 22 kilo...Tuvalete girdiğinde gördüğü manzaraya inanamadı! Tam 22 kilo...
Karısı ve sevgilisini aynı yatakta bastı! Yasak aşkı böyle ifşa ettiKarısı ve sevgilisini aynı yatakta bastı! Yasak aşkı böyle ifşa etti
Cenaze töreninde bir anda canlandı! Tabutu görenler şoke olduCenaze töreninde bir anda canlandı! Tabutu görenler şoke oldu
Anahtar Kelimeler:
Gana Aldatma ihanet

En Çok Okunan Trend Haberler

Köpeğine tecavüz ederken yakalanmıştı! Savunması kan dondurdu

Köpeğine tecavüz ederken yakalanmıştı! Savunması kan dondurdu

Gelinin ihanetini damat düğünde ifşa etti! Görüntüleri gösterince...

Gelinin ihanetini damat düğünde ifşa etti! Görüntüleri gösterince...

Sosyal medyada gündem yarattı! İzleyenler gözlerine inanamadı

Sosyal medyada gündem yarattı! İzleyenler gözlerine inanamadı

Öğrenciler sınıfın boş olduğunu sandı! Cinsel ilişki anları ifşa edildi

Öğrenciler sınıfın boş olduğunu sandı! Cinsel ilişki anları ifşa edildi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Köpeğine tecavüz ederken yakalanmıştı! Savunması kan dondurdu

Köpeğine tecavüz ederken yakalanmıştı! Savunması kan dondurdu

Sokak modasının yükselen yıldızı! Puma'da %35'e varan indirim

Sokak modasının yükselen yıldızı! Puma'da %35'e varan indirim

Ölü taklidi yapıp cenaze töreni hazırladı! Helikopterle gelince şaşırttı

Ölü taklidi yapıp cenaze töreni hazırladı! Helikopterle gelince şaşırttı

Ölen büyükannesinin mezarının üzerine çıkıp dans etti

Ölen büyükannesinin mezarının üzerine çıkıp dans etti

Efsanevi termos markası Stanley'de indirim! Yanınızdan ayıramayacaksınız

Efsanevi termos markası Stanley'de indirim! Yanınızdan ayıramayacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.