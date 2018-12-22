MAGAZİN

Kolombiyalı dansçılarla ilgili müjdeli haberi Haluk Levent verdi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.12.2018 02:12 | Son Güncelleme

Ünlü sanatçı Haluk Levent, paraları olmadığı için ülkelerine dönüş bileti alamayan ve kalacak bir yerleri de olmaması nedeniyle Atatürk Havalimanı'na sığınmak zorunda kalan Kolombiyalı dansçılarla ilgili harekete geçti.

Kolombiyalı dansçılarla ilgili müjdeli haberi Haluk Levent verdi!

12 gündür dış hatlar terminalinde yaşayan dansçıları bu akşam ziyaret eden Haluk Levent, uçak biletlerinin ayarlandığını ve 2 güne Kolombiya'ya uçacakları müjdesini kendilerine iletti. Ünlü sanatçı, dansçılarla çekildiği bir fotoğrafı da Twitter hesabından takipçileriyle paylaştı.

haluk

Bazı işadamı dostlarının yardımları ve THY'nin de bilet fiyatlarında indirim olarak elinden geleni yaptığını aktaran Haluk Levent, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Kolombiyalı dansçılar artık gülüyorlar. Birkaç işadamı dostum el ele verdi. THY elinden ne geliyorsa indirim olarak yaptı. Emniyet her türlü misafirperverlik yaptı. (THY Basın Müşaviri Yahya Üstün) çok çabaladı. Ve 2 güne ülkelerine dönüyorlar. İstanbul AHBAP'larına da teşekkürler."

HAVALİMANINDA 12 GÜN
Otellerde dans gösterileri yaparak para kazanmak üzere Temmuz ayında Antalya'ya gelen Kolombiyalı bir dans grubunun üyeleri, 12 gündür Atatürk Havalimanı'nda yaşadığı ve ülkelerine dönmek için kişi başı 7 bin lirayı bulan uçak biletlerini alacak paraları olmadığı içinde terminalde mahsur kaldıkları ortaya çıkmıştı.

PARTNERTürkiye'nin en güzel 10 kadınıTürkiye'nin en güzel 10 kadını
Didem Soydan'dan Gamze Özçelik'e destek mesajı! 'Hayranlıkla izliyorum'Didem Soydan'dan Gamze Özçelik'e destek mesajı! 'Hayranlıkla izliyorum'
Şahan Gökbakar ve Engin Altan Düzyatan tatilde buluştu! 'Gençler gezmede'Şahan Gökbakar ve Engin Altan Düzyatan tatilde buluştu! 'Gençler gezmede'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
haluk levent AHBAP kolombiyalı dansçılar atatürk havalimanı

En Çok Okunan Haberler

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Hadise: Acun bana ‘montajda çıkaralım istersen‘ der...

Hadise: Acun bana ‘montajda çıkaralım istersen‘ der...

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Mattis'in istifa sebebi: Türkiye'nin YPG'lileri çukura gömme tehdidi, bardağı taşıran damla oldu

Mattis'in istifa sebebi: Türkiye'nin YPG'lileri çukura gömme tehdidi, bardağı taşıran damla oldu

İYİ Parti'nin 5'i büyükşehir 15 belediye başkan adayı belli oldu

İYİ Parti'nin 5'i büyükşehir 15 belediye başkan adayı belli oldu

Gerilimi tırmandıracak hamle! Resti çekti, savaş gemisini yolladı

Gerilimi tırmandıracak hamle! Resti çekti, savaş gemisini yolladı

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

İşte Benim Stilim'in diskalifiye olan yarışmacısı pilot oldu! Son hali inanılmaz

İşte Benim Stilim'in diskalifiye olan yarışmacısı pilot oldu! Son hali inanılmaz

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

Hülya Avşar'dan derin yırtmaçlı paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Hülya Avşar'dan derin yırtmaçlı paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Chole Loughnan, Serdar Ortaç'tan boşanıyor mu? Açıkladı

Chole Loughnan, Serdar Ortaç'tan boşanıyor mu? Açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Didem Soydan'dan Gamze Özçelik'e destek mesajı! 'Hayranlıkla izliyorum'

Didem Soydan'dan Gamze Özçelik'e destek mesajı! 'Hayranlıkla izliyorum'

Şahan Gökbakar ve Engin Altan Düzyatan tatilde buluştu! 'Gençler gezmede'

Şahan Gökbakar ve Engin Altan Düzyatan tatilde buluştu! 'Gençler gezmede'

Eda Taşpınar'ın botları olay oldu!

Eda Taşpınar'ın botları olay oldu!

Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi kim oldu? Fatih Ürek'ten büyük sürpriz! (21 Aralık 2018)

Gelinim Mutfakta'da Fatih Ürek'ten büyük sürpriz!

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl? İlk onları görmek istedi

Yanına ilk onları çağırdı! Erbil'den iyi haber

Muhterem Nur: Ne olmuş Müslüm bir iki tokat atmışsa…

Ne olmuş Müslüm bir iki tokat atmışsa…

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.