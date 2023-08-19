Kolonya Cumhuriyeti filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kolonya Cumhuriyeti nerede çekildi? Bu akşam Star TV'de!

Kolonya Cumhuriyeti bu akşam televizyon ekranında izleyiciyle buluşuyor. Başarılı filmin yönetmen koltuğunda Murat Kepez oturuyor. Eğlenceli konusu ve oyuncu kadrosu ile izleyicilerin beğenisini toplayan Kolonya Cumhuriyeti'nin çekim yapılan mekanlar da pek çok kişi tarafından merak edildi. İşte Kolonya Cumhuriyeti çekim yerleri, konusu ve oyuncuları...

KOLONYA CUMHURİYETİ KONUSU NEDİR?

Dünyaya gelen uzaylılara karşılama yapılır. Kolonya'ya iniş yapan uzaylı yerel halkın büyün sevgisiyle karşılanır ancak bir kaza olur ve kutlamalar sırasında uzay mekiği yerle yeksan olur. Kolonya'da bir müddet konaklamak zorunda kalan uzaylı ile yerel halkın arasında da kahkaha dolu bir macera başlar. Uzaylının inişiyle birlikte Amerika da tepkisiz kalmaz ve beş bin nüfuslu beldeye savaş açar. Artık işler iyice karışacaktır...

KOLONYA CUMHURİYETİ OYUNCULARI

Çağlar Çorumlu - Peker Mengen

Büşra Pekin - Mualla/Ajan Smith

Mahir İpek - Hilmi

Uğur Bilgin - Bahtiyar

Ersin Korkut - Salih

Gülhan Tekin - Macide

Öner Ateş - Muhabir Ümit

KOLONYA CUMHURİYETİ NEREDE ÇEKİLDİ?

2017 yılında vizyona giren Kolonya Cumhuriyeti filminin çekimleri Muğla’nın Dalaman, Akkaya ve Köyceğiz ilçelerinde gerçekleştirildi.

19 AĞUSTOS STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ada Masalı

08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Kiralık Aşk

10:15 Çöp Adam

12:45 Yalı Çapkını

15:30 Ömer

19:00 Star Ana Haber

20:00 Kolonya Cumhuriyeti

22:15 Ercan Saatçi ile Çok Akustik

00:30 Kolonya Cumhuriyeti

02:30 Erkenci Kuş

04:30 Sefirin Kızı

