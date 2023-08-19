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Kolonya Cumhuriyeti filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kolonya Cumhuriyeti nerede çekildi? Bu akşam Star TV'de!

19.08.2023 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kolonya Cumhuriyeti filmi ile ilgili detaylar, film severler tarafından merak edildi. 2017 yapımı olan filmin oyuncu kadrosunda Çağlar Çorumlu ve Büşra Pekin gibi oyuncular yer alıyor. Uzaylılar ile karşılaşılmasını konu alan film, izleyicilere eğlenceli dakikalar sunuyor. Peki, Kolonya Cumhuriyeti filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kolonya Cumhuriyeti nerede çekildi? Bu akşam Star TV'de!

Kolonya Cumhuriyeti bu akşam televizyon ekranında izleyiciyle buluşuyor. Başarılı filmin yönetmen koltuğunda Murat Kepez oturuyor. Eğlenceli konusu ve oyuncu kadrosu ile izleyicilerin beğenisini toplayan Kolonya Cumhuriyeti'nin çekim yapılan mekanlar da pek çok kişi tarafından merak edildi. İşte Kolonya Cumhuriyeti çekim yerleri, konusu ve oyuncuları...

KOLONYA CUMHURİYETİ KONUSU NEDİR?

Dünyaya gelen uzaylılara karşılama yapılır. Kolonya'ya iniş yapan uzaylı yerel halkın büyün sevgisiyle karşılanır ancak bir kaza olur ve kutlamalar sırasında uzay mekiği yerle yeksan olur. Kolonya'da bir müddet konaklamak zorunda kalan uzaylı ile yerel halkın arasında da kahkaha dolu bir macera başlar. Uzaylının inişiyle birlikte Amerika da tepkisiz kalmaz ve beş bin nüfuslu beldeye savaş açar. Artık işler iyice karışacaktır...

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KOLONYA CUMHURİYETİ OYUNCULARI

Çağlar Çorumlu - Peker Mengen
Büşra Pekin - Mualla/Ajan Smith
Mahir İpek - Hilmi
Uğur Bilgin - Bahtiyar
Ersin Korkut - Salih
Gülhan Tekin - Macide
Öner Ateş - Muhabir Ümit

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KOLONYA CUMHURİYETİ NEREDE ÇEKİLDİ?

2017 yılında vizyona giren Kolonya Cumhuriyeti filminin çekimleri Muğla’nın Dalaman, Akkaya ve Köyceğiz ilçelerinde gerçekleştirildi.

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19 AĞUSTOS STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ada Masalı
08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Kiralık Aşk
10:15 Çöp Adam
12:45 Yalı Çapkını
15:30 Ömer
19:00 Star Ana Haber
20:00 Kolonya Cumhuriyeti
22:15 Ercan Saatçi ile Çok Akustik
00:30 Kolonya Cumhuriyeti
02:30 Erkenci Kuş
04:30 Sefirin Kızı

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