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  4. Kolpaçino'nun galerici Şahin'i Serkan Şengül tam 65 kilo verdi! Son haliyle herkesi şaşırttı

Kolpaçino'nun galerici Şahin'i Serkan Şengül tam 65 kilo verdi! Son haliyle herkesi şaşırttı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
09.05.2024 10:19
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Şafak Sezer'in yazıp yönettiği Kolpaçino serisinde hayat verdiği galerici Şahin karakteri ile hafızalara kazınan Serkan Şengül şimdilerde çekimleri iki yıl süren 'Çingene Kızı Zeugma' adlı sinema filmi ile izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Filmin galasında ortaya çıkan ünlü isim tam 65 kilo verdiğini açıkladı. Şengül son haliyle herkesi şaşırttı.

Kolpaçino'nun galerici Şahin'i Serkan Şengül tam 65 kilo verdi! Son haliyle herkesi şaşırttı

Şafak Sezer'in yazıp yönettiği Kolpaçino serisinin sevilen karakterlerinden biri olan galerici Şahin'e hayat veren Serkan Şengül şimdilerde yeni sinema filmi ile izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

KOLPAÇİNO

Yönetmen koltuğunda Kamil Çetin'in oturduğu, çekimleri iki yıl süren 'Çingene Kızı Zeugma' adlı sinema filminin galasında ortaya çıkan Serkan Şengül tam 65 kilo verdiğini açıkladı.

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TAM 65 KİLO VERDİ

Serkan Şengül, "Filme 135 kilo başladım, 70 kilo bitirdim" açıklamasıyla dikkat çekti.

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SON HALİNE YORUM YAĞDI

Ünlü ismin son halini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Serkan Şengül'ün son haline; 'Sana ne olmuş?', 'Tanıyamadım', 'Erişmiş resmen' gibi yorumlar yapıldı.

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