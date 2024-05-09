Kolpaçino'nun galerici Şahin'i Serkan Şengül tam 65 kilo verdi! Son haliyle herkesi şaşırttı

Şafak Sezer'in yazıp yönettiği Kolpaçino serisinin sevilen karakterlerinden biri olan galerici Şahin'e hayat veren Serkan Şengül şimdilerde yeni sinema filmi ile izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yönetmen koltuğunda Kamil Çetin'in oturduğu, çekimleri iki yıl süren 'Çingene Kızı Zeugma' adlı sinema filminin galasında ortaya çıkan Serkan Şengül tam 65 kilo verdiğini açıkladı.

TAM 65 KİLO VERDİ

Serkan Şengül, "Filme 135 kilo başladım, 70 kilo bitirdim" açıklamasıyla dikkat çekti.

SON HALİNE YORUM YAĞDI

Ünlü ismin son halini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Serkan Şengül'ün son haline; 'Sana ne olmuş?', 'Tanıyamadım', 'Erişmiş resmen' gibi yorumlar yapıldı.