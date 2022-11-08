Koltuğu görünce dayanamayıp espriyi patlattı! Mansur Yavaş'ın göndermesi herkesi güldürdü

Yavaş, Teknoloji Merkezi'nde gençlerle buluşarak Ansera TechBridge Akademi'de kursları tamamlayan öğrencilere sertifikalarını verdi.
Burada gençlerle bir sohbet de gerçekleştiren Yavaş'ın göndermesi renkli anlar yaşanmasına yol açtı.
Mansur Yavaş, salondaki boş bir koltuğu işaret ederek "Hayret, koltuk boş kaldı orada" dedi. Yavaş'ın bu sözü üzerine bir süre sessizlik oluşurken ABB Başkanı çok geçmeden espriyi patlattı:
"Türkiye'de koltuk çok boş kalmaz, biliyorsunuz" diyen Yavaş'ın sözleri salondaki gençleri güldürürken kendisini de gülmekten alıkoyamadı.