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Koltuğu görünce dayanamayıp espriyi patlattı! Mansur Yavaş'ın göndermesi herkesi güldürdü

08.11.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın siyasi gönderme de içeren esprisi gülüşmelere neden oldu. Gençlerle bir etkinlikte bir araya gelen Yavaş'ın dikkatini salondaki bir koltuk çekti. Koltuğun boş kalmasından dem vuran Yavaş, çok geçmeden espriyi patlatıp kendi de gülmeye başladı. O renkli anlar kameralara da yansıdı.

Koltuğu görünce dayanamayıp espriyi patlattı! Mansur Yavaş'ın göndermesi herkesi güldürdü

Yavaş, Teknoloji Merkezi'nde gençlerle buluşarak Ansera TechBridge Akademi'de kursları tamamlayan öğrencilere sertifikalarını verdi.
Burada gençlerle bir sohbet de gerçekleştiren Yavaş'ın göndermesi renkli anlar yaşanmasına yol açtı.

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BOŞ KOLTUĞU GÖRDÜ: "HAYRET..."

Mansur Yavaş, salondaki boş bir koltuğu işaret ederek "Hayret, koltuk boş kaldı orada" dedi. Yavaş'ın bu sözü üzerine bir süre sessizlik oluşurken ABB Başkanı çok geçmeden espriyi patlattı:

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"Türkiye'de koltuk çok boş kalmaz, biliyorsunuz" diyen Yavaş'ın sözleri salondaki gençleri güldürürken kendisini de gülmekten alıkoyamadı.

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Mansur Yavaş

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