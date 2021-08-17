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  4. Komşusunu öldürüp başında bıçakla nöbet tuttu! Bu ilk değilmiş

Komşusunu öldürüp başında bıçakla nöbet tuttu! Bu ilk değilmiş

17.08.2021 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir aileden 4 kişiyi bıçaklayan, 2 kişiyi de öldüren anne ve oğulun daha önceden çok sayıda suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Komşusunu öldürüp başında bıçakla nöbet tuttu! Bu ilk değilmiş

Olay, dün 16.00 sıralarında Gebze Osman Yılmaz Mahallesi 644. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 644. Sokak üzerinde daha önceden aralarında yaşanan husumet neticesinde davalık olan iki aile karşı karşıya geldi. Tülay Y. ve oğlu Hakan Y., apartmandaki kameradan husumetli oldukları Mustafa Avcı eşi Fatma Avcı çocukları Ebru ve Ahmet Avcı'nın marketten binaya girmek üzere olduklarını görünce dışarı çıktılar. Sokakta karşılaşan iki aile arasında tartışma başladı.

ELİNDEKİ BIÇAKLA CAN ALDI!

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Tülay Y. ve Hakan Y., ellerindeki bıçaklarla Mustafa Avcı ve ailesine saldırdı. Kavgada bıçakla yaralanan baba Mustafa Avcı olay yerinde, kızı Ebru Avcı ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

AİLENİN BAŞINDA BIÇAKLA NÖBET TUTTULAR

Olayda sokak ortasında bıçakladıkları komşularının başında elleri bıçakla bekleyen anne ve oğlu ise polisin havaya ateş açmasının ardından bıçaklarını yola bırakarak teslim oldu. Gözaltına alınan Tülay Y. ve oğlu Hakan Y., emniyette yapılan incelemelerinde çeşitli suçlardan Hakan Y.'nin 9 adet, annesi Tülay Y.'nin ise 7 ayrı suç kaydının olduğu tespit edildi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen cinayet şüphelisi anne ve oğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Gebze
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