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  4. Komşusuna saklaması için içi seks oyuncağı dolu kutuyu verdi! Açılınca herkesi şoke etti... Meğerse içinde kocasının kafatası varmış

Komşusuna saklaması için içi seks oyuncağı dolu kutuyu verdi! Açılınca herkesi şoke etti... Meğerse içinde kocasının kafatası varmış

10.12.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

64 yaşındaki Carmen Merino isimli bir kadın komşusuna içinde seks oyuncaklarının olduğu bir kutuyu saklaması için verdi. Kutuyu alan ve evinin bir köşesinde saklamaya başlayan komşu kutudan çürük et kokusunun gelmesi üzerine onu açmaya karar verdi. Kutuyu açtığında ise çürümüş kafatası kemikleriyle karşılaştı ve durumu hemen polise bildirdi.

Komşusuna saklaması için içi seks oyuncağı dolu kutuyu verdi! Açılınca herkesi şoke etti... Meğerse içinde kocasının kafatası varmış

İspanya’da yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. 64 yalındaki Carmen Merino isimli bir kadın komşusu Mari’ye seks oyuncaklarını evinde tutmak istemediğini söyleyerek saklaması için bir kutu emanet etti. Kutu kokmaya başladığında Mari kutuyu açtı ve seks oyuncaklarının dışında çürüyen kafatası kemiklerini gördü. Mari’nin durumu polise bildirmesinden sonra yapılan araştırmada kafatası kemiklerinin Merino’nun 67 yaşındaki Jesus Maria Branda’ya ait olduğu ortaya çıktı.

CEZASI KESİNLEŞTİ

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Bölgesel Cantabria Mahkemesi, Merino'nun Şubat 2019'da kocasını öldürmekten suçlu bulunmasının ardından 15 yıl hapis cezasına çarptırılacağını duyurdu. Kutunun içinde bulunan dişten vücut parçalarının Merino’nun eşi Jesus Maria Branda’ya ait olduğu tespit edildi.

Çıkartıldığı mahkemedeki ifadesinde Merino, komşusuna evinde saklaması için içinde seks oyuncaklarının olduğu bir kutuyu teslim ettiği söyledi. Kocasını öldürdüğü suçlamalarını reddeden Merino, “Seks oyuncakları doğum günüm için aldığım hediyelerdi. Birinin gelip onu bulması fikri beni utandırdığı için onu Mari’den saklaması için rica ettim” dedi. Merino, eşinin kendi isteğiyle ortadan kaybolduğunu ve kesinlikle cinayetle bir ilgisinin olmadığını ifade etti.

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