Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Dehşeti yaşattı! Misafirler gelmeden hemen önce karısını parçalayıp bağırsaklarını çıkarttı

Dehşeti yaşattı! Misafirler gelmeden hemen önce karısını parçalayıp bağırsaklarını çıkarttı

29.11.2022 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

62 yaşındaki Karlan Denio ve eşi Connie Denio misafirlerini ağırlamadan 1 saat önce dehşeti yaşadı. Aile üyelerine göre Karlan Deniyo’ya Frontotenöporal Demans teşhisi konulmuştu. 62 yaşındkai adam karısını öldürüp cesedini parçalara ayırdı ve birinci derece cinayetle suçlandı.

Dehşeti yaşattı! Misafirler gelmeden hemen önce karısını parçalayıp bağırsaklarını çıkarttı

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan 62 yaşındaki Karlan Denio ve eşi Connie Denio Şükran Günü için misafirlerine bir ziyafet vermeyi planlıyordu.Ancak çiftin yemeği bir anda kabusa dönüştü. 62 yaşındaki adam nedeni bilinmeyen bir şekilde karısını öldürüp cesedini parçalara ayırdı ve bağırsaklarını çıkartarak misafirlerine yemek yapmaya çalıştı. Yerel haber kaynaklarına göre, Connie’in cansız bedenini New Mexico’daki erkek kardeşi yengesiyle birlikte çiftin evine ilk gelen oğulları Darin tarafından bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

1

Yerel haber kaynaklarına göre, kadının cansız bedeni parçalanmış ve bağırsakları çıkartılmış halde bulundu. Cesedin bacağında ve boynunda kesikler bulunuyordu. Karlan'ın ailesi polise iki yıl önce kendisine Frontotemporal Demans (FTD) teşhisi konduğunu söyledi ve bir uzman, FTD'li kişilerin "eylemleri ve ahlaki ve geleneksel kurallar hakkında bilgi sahibi olurken özellikle sosyopatik davranışlara eğilimli" olduğunu dile getirdi.

2

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken Karlan henüz mahkeme tarihi belli olmamasına rağmen gözaltında tutuluyor.

İlginizi Çekebilir

12 yıldır bir kez bile oturmadı! Nedeni şaşkına çevirdi

12 yıldır bir kez bile oturmadı! Nedeni şaşkına çevirdi

 Çırılçıplak gezerken görüntülendi! Oradan oraya koşuşturdu

Çırılçıplak gezerken görüntülendi! Oradan oraya koşuşturdu

 Hırsızlar çalacak bir şey bulamayınca makatına şişe sıkıştırdı

Hırsızlar çalacak bir şey bulamayınca makatına şişe sıkıştırdı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya Kupası’nda beklenmedik tepki! “Kardeşlerimizi öldürdünüz”Dünya Kupası’nda beklenmedik tepki! “Kardeşlerimizi öldürdünüz”
Kameraya gülümseyen bebek şaşkınlık yarattı! Kameraya gülümseyen bebek şaşkınlık yarattı!
12 yıldır bir kez bile oturmadı! Nedeni şaşkına çevirdi12 yıldır bir kez bile oturmadı! Nedeni şaşkına çevirdi
Anahtar Kelimeler:
cinayet

En Çok Okunan Trend Haberler

İç çamaşırıyla cesur pozunu paylaştı! “Herkes mükemmel”

İç çamaşırıyla cesur pozunu paylaştı! “Herkes mükemmel”

Paylaşımı şaşırttı! Nasihat vermeyi ihmal etmedi

Paylaşımı şaşırttı! Nasihat vermeyi ihmal etmedi

Seks işçisi şoke etti! ''Müşterimleyken eşi odayı basınca...''

Seks işçisi şoke etti! ''Müşterimleyken eşi odayı basınca...''

Dehşeti yaşattı! Karısını öldürdü yetmedi parçalara ayırdı

Dehşeti yaşattı! Karısını öldürdü yetmedi parçalara ayırdı

İlginizi Çekebilir

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Havalar iyice soğumadan mutlaka bir çift edinin!

Havalar iyice soğumadan mutlaka bir çift edinin!

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.