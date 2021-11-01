HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kon donduran olay! Yol verme kavgasında başından vuruldu

Kon donduran olay! Yol verme kavgasında başından vuruldu

01.11.2021 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik’te iki sürücü arasında çıkan yol verme tartışması kanlı bitti. Taraflardan biri tartışma esnasında silahını çıkararak, tartıştığı kişiyi başından vurdu. Başından vurularak ağır yaralanan kişinin yerde yattığı ve saldırganın polis tarafından yakalandığı anlar kameraya yansıdı.

Kon donduran olay! Yol verme kavgasında başından vuruldu

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Pendik’te yaşandı. İddiaya göre yolda seyir halinde olan U.Ö. ile başka bir sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesiyle taraflardan biri silahını çıkararak U.Ö’yü başından vurdu. Silahlı saldırgan ardından aracına atlayarak hızla olay yerinden kaçtı.

Olaya tanık olanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından vurularak yaralanan Özaki hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri yaptığı çalışma sonucunda silahlı saldırganı yakaladı.

AW455418_02

Başından vurularak ağır yaralanan kişinin yerde yattığı anlar ile saldırganın polis tarafından yakalandığı kameraya anbean yansıdı.

AW455418_01

Olaya tanık olan vatandaş, “Yarım saat önce trafikte iki şahıs tartışmış. Silahlı yaralanma olmuş. Emniyet ambulans hepsi geldi. Şahsın sağlık durumu için yoğun bakımda olduğu söylendi” dedi.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sahilleri doldurdular! Ekim ayının son gününde bile yazı yaşıyorlar Sahilleri doldurdular! Ekim ayının son gününde bile yazı yaşıyorlar
PARTNEROrtalık savaş alanına döndü!Ortalık savaş alanına döndü!
Su dolu hendekte ceset bulunduSu dolu hendekte ceset bulundu
Anahtar Kelimeler:
Pendik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Doğal gaza zam!

Doğal gaza zam!

Sonu görünmedi! Yollara düştüler

Sonu görünmedi! Yollara düştüler

Kendisinden 14 yaş küçük sevgilisiyle dudak dudağa

Kendisinden 14 yaş küçük sevgilisiyle dudak dudağa

Okullar tatile giriyor! MEB duyurdu

Okullar tatile giriyor! MEB duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz karar

Meteorolojiden çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Komandolardan 1917 rakımda operasyon! Teslim oldular

Komandolardan 1917 rakımda operasyon! Teslim oldular

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yeniden kapanma olabilir

Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yeniden kapanma olabilir

6 yılın ardından ilk idam! Zehir verildikten sonra...

6 yılın ardından ilk idam! Zehir verildikten sonra...

Dikkat! Çok sayıda il için kar yağışı uyarısı

Dikkat! Çok sayıda il için kar yağışı uyarısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.