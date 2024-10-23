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Konak Belediyesi'nin Şevval Sam'a 2 saatlik konser için 5 milyon TL ödeyeceği söylenmişti! Beklenen açıklama geldi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
23.10.2024 07:25
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Son günlerde açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Şevval Sam Konak Belediyesi'nin kendisine, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında vereceği konser için ödeyeceği rakam çok konuşulmuştu. Şevval Sam'ın 2 saatlik konser için 5 milyon TL ödeneceği ortaya çıkınca tepkiler artmışı. Beklenen açıklama sonunda geldi...

Konak Belediyesi'nin Şevval Sam'a 2 saatlik konser için 5 milyon TL ödeyeceği söylenmişti! Beklenen açıklama geldi

Şevval Sam, geçtiğimiz günlerde bir davette görüntülenmiş ancak kadın cinayetleri hakkında konuşmak istemeyerek mikrofonlardan uzaklaşmıştı. Ünlü ismin bu tavrı kısa sürede tepki çekmişti.

Ünlü isme sosyal medyada tepkiler artınca "Ben bugüne kadar, başta kadın, çocuk ve hayvan hakları olmak üzere, toplumsal olaylar karşısında durduğu yerden bir milim şaşmamış, rüzgâra göre omurgasını eğmemiş ve ziyadesiyle de bunun bedelini ödemiş olarak biri olarak konuşuyorum" diyerek bir açıklama yapmış ve "O akşam, o mecrayı doğru bulmadığım için konuşmak istemedim" demişti.

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2 SAAT İÇİN 5 MİLYON TL İDDİASI...

Şevval Sam bu açıklamaların ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında vereceği iki saatlik konser için Konak Belediyesi'nden alacağı ücretle gündem olmuştu. Sam'ın bu konserde tam tamına 5.300.000 TL alacağı iddiası sosyal medyayı salladı.

Bu iddianın üzerinde tepkiler artarken bir belge ortaya çıktı ve iddiaları doğrular nitelikteydi. Ancak beklenen açıklama sonunda geldi.

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AÇIKLAMA GELDİ

Şevval Sam'ın çalıştığı ajans konuya dair açıklama yaptı. Açıklamada;

'Birkaç gündür kamuoyunu meşgul eden, sanatçı Şevval Sam’ın Konak Belediyesi için gerçekleştireceği Cumhuriyet Bayramı konserine yönelik mesnetsiz ithamlar ve spekülatif değerlendirmelere ilişkin bir açıklama yapma gereği doğmuştur.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında planlanan Şevval Sam konseri ile ilgili sosyal medyada dolaşan belge standart teklif belgesidir.
Bu belge bir fatura veya ödeme belgesi değildir ve söz konusu rakam total bir organizasyon bütçesini içerir.
Bunun içinde ses-ışık sahne, ulaşım, konaklama, ağırlama, jeneratör, reji, sanatçı kaşesi dahil olmak üzere bütün prodüksiyon giderleri mevcuttur. Her türlü bilgi kirliliğini önlemek adına kamuoyuna duyurulur.

Tüm kamuoyunu, politik amaçlar uğruna gerçeklerin çarpıtıldığı bu tür haberlere karşı dikkatli ve duyarlı olmaya davet ediyoruz.'' denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Şevval Sam konser
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