Konuşanlar'a "Koltuk altını yalarım" diyen adam damga vurdu! "10 milyon dolara..."

Hasan Can Kaya’nın sunumu ile izleyici karşısına çıkan Konuşanlar her hafta Exxen’de yayınlanıyor. Konuşanlar'ın 115. bölüm tanıtımı yine sosyal medyada gündem oldu. Hasan Can Kaya’nın sorusuna bir konuğun verdiği yanıt olay oldu.

"10 milyon dolar verseler iğrençlik konusunda ne kadar ileri gidersin?" diyen soran Hasan Can’a bir konuk "Abi koltuk altını yalarım ya" yanıtını verince tüm salonda kahkaha sesleri yükseldi. Konuk daha sonra "10 milyon dolara ben neler neler yaparım da..." dedi.

Salih isimli konuk "Sorun yaşayacağını bildiğin halde yine de ne yapmaktan vazgeçmezsin?" sorusuna ise "Fakirlikten vazgeçmem. Çünkü en samimi olduğum an o an" yanıtını verdi.

Hasan Can "Daha demin 10 milyon dolar için koltuk altı yalıyordun" deyince tüm salon kahkahalara boğuldu.