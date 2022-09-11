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Konuşanlar’da Hasan Can Kaya’nın 'fantezi' sorusuna olay yanıt: "Beni tüm erkek arkadaşlarım aldatıyor!"

11.09.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konuşanlar programına Hasan Can Kaya’nın 'fantezi' sorusu damga vurdu. Şekerinin düşmesi sebebiyle salondan ayrılan bir izleyiciyi ti'ye alan Hasan Can Kaya, bir süre sonra geri gelip yerine oturan genç kadına söz verdi. Onu tanımak için soru yönelten ünlü isim, masör olduğunu öğrendiği kıza "Müşterilerle bu tonda mı konuşuyorsun?" diyerek takıldı. Genç kızın, "Bize bir fantezini anlat" diyen Hasan Can Kaya'ya verdiği yanıt Konuşanlar izleyicilerini kahkahaya boğdu.

Konuşanlar’da Hasan Can Kaya’nın 'fantezi' sorusuna olay yanıt: "Beni tüm erkek arkadaşlarım aldatıyor!"

Konuşanlar programıyla büyük bir hayran kitlesi yakalayan Hasan Can Kaya, sorduğu sorularla izleyicileri hem güldürüyor hem de terletiyor. Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, izleyicilerinden bir fantezilerini anlatmalarını istedi. Şekeri düştüğü için bir süre stüdyodan ayrılan genç kızın geri geldiğini gören Hasan Can Kaya'nın sözleri izleyenleri şaşırttı.

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KONUŞANLAR'DA İZLEYİCİYİ KAHKAHAYA BORAN SORU

Hasan Can Kaya, stüdyodaki Elif isimli izleyiciye "Ne iş yapıyorsun? diye sordu. İşi bıraktığını söyleyen genç kız bir süre önce spa'da çalıştığını belirtti.

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HASAN CAN KAYA ALDIĞI YANIT KARŞISINDA YÜZÜNÜ KAPATARAK GÜLDÜ

"Spa'da masaj mı yapıyordun?" diye soran Hasan Can Kaya genç kızın, "Evet" demesi üzerine yüzünü kapatarak güldü.

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"MÜŞTERİLERLE BU SESLE Mİ KONUŞUYORSUN HAYATIM?"

Stüdyodaki izleyiciler kahkahaya boğulunca "Öyle değil ama!" ifadesini kullanan genç kız, kısmen fizyoterapist olduğunu belirtti. Ünlü komedyen, "Belgem var, eğitimini aldım" diyen Elif isimli izleyicisine "Müşterilerle bu sesle mi konuşuyorsun hayatım?" diye takıldı.

"DEFALARCA ALDATILDIM"

Hasan Can Kaya'nın "Bize bir fantezini anlat" demesi üzerine genç kız dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Birçok kez aldatıldığını söyleyen genç kız şu ifadeleri kullandı:

"Görünmez olmak isterdim. Çünkü, beni tüm erkek arkadaşlarım aldatıyor ve defalarca."

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Hasan Can Kaya Konuşanlar
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