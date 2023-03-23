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  4. Konuşanlar'da Hasan Can Kaya'nın 'fantezi' sorusuna olay yanıt! "Ünlü yıkamak istiyorum"

Konuşanlar'da Hasan Can Kaya'nın 'fantezi' sorusuna olay yanıt! "Ünlü yıkamak istiyorum"

23.03.2023 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hasan Can Kaya'nın her bölümü olay olan eğlence programı Konuşanlar'a bir seyircinin 'fantezi' açıklaması damga vurdu. Hasan Can Kaya, cenaze ve hasta nakil işiyle uğraştığı öğrenilen adamın, ünlü yıkamak istediğini söylemesi üzerine kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Ünlü komedyen Hasan Can Kaya önce ne diyeceğini bilemedi ardından da verdiği yanıtla salonu kırdı geçirdi.

Konuşanlar'da Hasan Can Kaya'nın 'fantezi' sorusuna olay yanıt! "Ünlü yıkamak istiyorum"

Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar'da kahkaha bir an olsun eksilmiyor. Stüdyoda bulunan seyircinin sözleri programa damga vurdu. Hasan Can Kaya'nın "Ne iş yapıyorsun?" sorusu üzerine mesleğini söylemekten çekinen seyirci, kartını takdim etti. Cenaze ve nakil işiyle uğraştığı ortaya çıkan seyircinin mesleği stüdyodakileri kahkahaya boğdu.

konuşanlar

HASAN CAN KAYA'YI TERS KÖŞE EDEN CEVAP

Aynı seyirciye, "Bize fantezini anlat" diyen Hasan Can Kaya, aldığı yanıt karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

konuşanlar

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI!

Hasan Can Kaya, seyircisinin "Ben ünlü yıkamak istiyorum ağabey ya!" cevabını "Ben yeni uyuz oldum... 30 senedir zaten yaşamıyoruz!" dedi.

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Hasan Can Kaya Konuşanlar istedi

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