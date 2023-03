Konuşanlar'da Hasan Can Kaya'nın 'fantezi' sorusuna olay yanıt! "Ünlü yıkamak istiyorum"

Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar'da kahkaha bir an olsun eksilmiyor. Stüdyoda bulunan seyircinin sözleri programa damga vurdu. Hasan Can Kaya'nın "Ne iş yapıyorsun?" sorusu üzerine mesleğini söylemekten çekinen seyirci, kartını takdim etti. Cenaze ve nakil işiyle uğraştığı ortaya çıkan seyircinin mesleği stüdyodakileri kahkahaya boğdu.

HASAN CAN KAYA'YI TERS KÖŞE EDEN CEVAP

Aynı seyirciye, "Bize fantezini anlat" diyen Hasan Can Kaya, aldığı yanıt karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI!

Hasan Can Kaya, seyircisinin "Ben ünlü yıkamak istiyorum ağabey ya!" cevabını "Ben yeni uyuz oldum... 30 senedir zaten yaşamıyoruz!" dedi.