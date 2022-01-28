Konuşanlar ile gündemde olan Hasan Can Kaya, Instagram'da 2 milyon takipçiye ulaştı

YouTube'da yayınladığı Konuşanlar programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve sonrasında Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'e transfer olan Hasan Can Kaya, başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Hasan Can Kaya, son olarak ulaştığı takipçi sayısıyla gündeme geldi.

2 MİLYON TAKİPÇİYE ULAŞTI

Eğlenceli programıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Hasan Can Kaya, Instagram'da 2 milyon takipçi sayısına ulaştı. Program biletleri de kısa sürede tükenen Kaya'nın Instagram'daki paylaşımları da beğeni rekoru kırıyor.

TİKTOK'TA 1 MİLYARDAN FAZLA İZLENME

TikTok hesabı olmamasına rağmen 1 milyarı geçen izlenme sayısı ile Amerika’nın en ünlü komedyeni Ellen DeGeneres’i bile geride bırakan Hasan Can Kaya, kırılması zor bir rekora imza atmıştı.



